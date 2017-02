Praha - Lidé pravděpodobně nebudou moci od příštího roku ze zákona získat v obchodech zdarma plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky, ani to ale není jisté. Změnu má přinést vládní novela o obalech, kterou dnes Sněmovna poslala do závěrečného kola projednávání.

Norma má v návaznosti na předpisy EU omezit objem plastového odpadu. Proti zpoplatnění tašek poslanci dnes nic nenamítali, lišili se ale v názorech na míru recyklace a využití obalového odpadu do roku 2020, kterou má novela stanovit.

Recyklace by se měla podle předlohy zvýšit ze 60 procent na 70 procent, celkově by se mělo využít 80 procent obalů. Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil celkové využití snížit na 75 procent. Poslanec ČSSD Milan Urban navíc navrhl snížit povinnou recyklaci skleněných obalů z vládou navrhovaných 75 procent do roku 2020 na 73 procent. Poslanec ODS Jan Zahradník chce stejné snížení i u papírových a lepenkových obalů. Poukazoval mimo jiné na to, že v krabicích s elektronikou se začala místo polystyrenu používat obtížně recyklovatelné papírové kartony.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) toto snižování odmítl jako anachronismus vzhledem k tomu, že v Česku jsou i vládou navrhované limity už nyní překračovány. "Češi jsou dneska na špičce recyklace těchto surovin," řekl.

Vládní předloha počítá s tím, že všichni obchodníci budou muset povinně zpoplatňovat lehké plastové tašky, které se už teď ve velkých obchodních řetězcích prodávají minimálně za jednu korunu. Jde o plastové tašky o síle stěny od 15 do 50 mikronů, to znamená ty nejčastěji vydávané v obchodech. Cena tašky nebude zákonem stanovena, obchodníci si ji určí sami.