Praha - Pro životní prostředí stanovila vláda ve svém prohlášení sedm bodů, kterým by se chtěla věnovat. Jsou mezi nimi boj proti suchu, ochrana zemědělské půdy a zlepšení ovzduší. Zástupci ekologických hnutí tato témata vítají, v prohlášení jim ale chybí cesta, jak chce vláda zlepšení v těchto oblastech dosáhnout. Nelíbí se jim také příklon k jaderné energetice. Návrh programového prohlášení schválila vláda tento týden.

"Česká republika se může chlubit nádhernou přírodou, o kterou se chceme zodpovědně starat tak, abychom ji našim dětem předali v lepším stavu, než jsme ji převzali," stojí v úvodu té části prohlášení, která se věnuje životnímu prostředí. Oproti předchozí vládě zahrnula ta současná do svého programu o dva body více, jsou ale méně rozpracované. Podle zástupců ekologických organizací Hnutí Duha, Zelený kruh a Greenpeace prohlášení obsahuje pouze vágní deklaraci ochrany přírody, ve skutečnosti ale tuto oblast přehlíží.

Prohlášení uvádí témata, kterým se ministerstvo životního prostředí věnovalo již v minulém období. Jsou to mimo jiné kotlíkové dotace, které mají do roku 2019 zajistit výměnu až 100.000 kotlů v domácnostech. Vláda slibuje urychlení programu a také hledání dalších prostředků pro jeho financování. Tyto kroky hodnotí ekologové velmi kladně, stejně jako snižování energetické spotřeby domácností v programu Nová zelená úsporám.

Vláda se hlásí také k ochraně zemědělské půdy, v tomto bodě však důvěru ekologů nevzbuzuje. "Staví se proti výraznějším změnám v zemědělství. Vyhýbá se také otázce, zda schválí připravenou protierozní vyhlášku, které se silně brání velké zemědělské podniky," uvedli zástupci Hnutí Duha a dalších organizací.

V programovém prohlášení se objevila i témata, ke kterým se hlásila také předchozí vláda, v níž byl ministrem životního prostředí stejně jako nyní Richard Brabec (ANO). Je to například nový odpadový zákon, který má být předložen do konce roku 2018. Staronovým cílem je také regulace vodovodů, konkrétně prosazení "centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů." Vodovody by měly přejít do rukou obcí, krajů a státu a lidé by měli za vodné a stočné platit "férovou cenu", uvádí dále prohlášení.

Životního prostředí se týkají i některé další části programového prohlášení. Patří mezi ně oblast energetiky, ve které nová vláda deklaruje zvýšení podílu jaderné energie a elektřiny z obnovitelných zdrojů oproti energii z uhelných elektráren. Vláda hodlá prosadit výstavbu nových jaderných bloků. Ekologové jí vytýkají, že v prohlášení se nevěnovala otázce jejich financování. Podle zástupců Hnutí Duha je výstavba dalších bloků finančně náročná, což nakonec zaplatí buď spotřebitelé, nebo formou subvencí stát.

Návrh programového prohlášení schválil kabinet Andreje Babiše 18. prosince. Babiš o něm bude jednat s dalšími stranami, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.