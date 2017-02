Berlín - Plány Hamburku na prohloubení koryta Labe jsou zčásti protiprávní, rozhodl Spolkový správní soud v Lipsku. Město, které chce koryto řeky prohloubit, aby do hamburského přístavu mohly větší nákladní lodě, musí záměr upravit. Proti plánům druhého nejlidnatějšího německého města se bránilo několik ekologických organizací. Jejich argumentům sice soud podle německých médií za pravdu nedal, našel ale jiná pochybení.

Do hamburského přístavu, který přímo nebo zprostředkovaně dává práci 150.000 lidem, nyní některé velké nákladní lodě vůbec nemohou vplout. Jiné musí hodiny čekat, až přijde příliv. Město se obává, že kvůli tomu v dlouhodobém horizontu přístav nebude konkurenceschopný, a proto rozhodlo o celkově již devátém prohloubení koryta řeky.

Soud konstatoval, že současné plány Hamburku není možné uskutečnit, protože vykazují právní nedostatky. Ty je ale podle verdiktu možné odstranit úpravou záměru.

Cílem projektu, který má trvat dva roky a přijít na více než 600 milionů eur (16,2 miliardy korun), je dosáhnout toho, aby se do přístavu ze Severního moře bez problémů dostaly i nákladní lodě s ponorem 13,5 metru, při přílivu pak i ty s ponorem až 14,5 metru.

Ekologické organizace namítaly, že prohloubení není nutné, protože většina lodí, které do hamburského přístavu míří, stejně není plně vytížená. Navíc se obávají nevratného poškození ekosystému řeky pramenící v Česku. Z dalšího prohloubení Labe mají ale strach také někteří pěstitelé ovoce, podle nichž by se v jeho důsledku mohla natolik zvýšit koncentrace minerálních látek ve vodě, že by ji nemohli nadále používat.