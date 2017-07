Praha - Plánované jednání vlády a odborů, které se mělo konat 25. července a na němž se měla uzavřít dohoda o růstu výdělků ve veřejném sektoru, se neuskuteční. Kabinet termín zatím bez náhrady zrušil. Zjistila to ČTK. Odboráře zrušení schůzky překvapilo, chtějí o jeho důvodech mluvit se zástupci vlády na pondělním jednání tripartity.

Premiérův kabinet poslal podle informací ČTK účastníkům vyjednávání o zvyšování platů krátký e-mail, v němž je informuje o zrušení schůzky. Důvodem jsou prý nedostatečné podklady pro dohodu. Varianty, jak by si mohli pracovníci ve veřejném sektoru polepšit, propočítávalo už ministerstvo práce.

Zrušení schůzky potvrdili odboroví předáci. "Zrušení schůzky je pro nás nepříjemné překvapení. Očekávám jako předseda odborové konfederace vysvětlení. Zdůvodnění je pro mě a pro odbory nedostatečné," řekl ČTK šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Pokud jsou podle něj členové vlády na pracovních cestách či dovolené, stačí to oznámit. "Nejsme malé děti, abychom to nepochopili. Přejeme jim odpočinek," dodal Středula.

Podle něj jsou skoro všechny propočty hotové. Ministerstvo práce spočítalo tři varianty - svou, odborářskou a kompromis s ministerstvem financí. Podle požadavku odborů by měli dostávat od listopadu o deset procent víc učitelé a pracovníci samospráv. Desetiprocentní nárůst by se měl týkat i policistů či hasičů. Od ledna by si pak o deset procent polepšili lékaři a sestry a také pracovníci v kultuře, technické a administrativní síly či nepedagogové ve školství, kteří dostali přidáno teď od července.

Ministerstvo práce by zvedlo o osm procent od listopadu výdělek učitelům, pracovníkům samospráv a lidem ve státní službě, od ledna by dalo osm procent navíc lékařům, sestrám a těm, kteří si přilepšili teď od července. O 13 procent by od ledna rostl plat zaměstnancům ve služebním poměru. Díky navrhovanému lednovému sloučení tabulek by si o pět procent polepšili i pracovníci samospráv. Kompromisní varianta počítá od listopadu s 11 procenty pro učitele, státní službu a pracovníky samospráv, od ledna s osmi procenty pro sestry, lékaře a ty, co dostali přidáno teď v červenci.

Školským odborům se navrhovaný růst výdělků učitelů příliš nezamlouvá. Pro příští rok žádají zvýšení průměrného platu pedagogů v regionálním školství o 15 procent, aby v roce 2020 pobírali 130 procent průměrného platu v Česku, uvedl předák školských odborů František Dobšík.

Podle Středuly je na vyjednávání o zvyšování platů ještě čas. O přípravě rozpočtu, který zahrnuje i prostředky na platy a odvody, bude jednat v pondělí tripartita. Odbory chtějí o zrušení schůzky se zástupci vlády mluvit. "Je logické, že se otázce na jednání o zvýšení platů nemůže na tripartitě nikdo vyhnout," dodal předák ČMKOS.

Termín červencové schůzky se dohodl na červnovém jednání předáků se členy vlády a lídry vládních stran. Náhradní termín premiérův kabinet nenavrhl. Předpokládá ale, že by se nové vyjednávání mohlo svolat na konec srpna.