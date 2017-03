Planá (Tachovsko) - Pětitisícová Planá, která loni odkoupila bývalou mincovnu a pivovar, plánuje rozsáhlý objekt přebudovat na interaktivní regionální muzeum česko-německého soužití a galerii. Město sestavuje pracovní skupinu odborníků a příští rok chce mít k plánu studii. Náklady na přestavbu budou v desítkách milionů korun, řekla dnes ČTK starostka města Martina Němečková (BEZPP).

"Myslíme si, že by si Planá zasloužila muzeum na nějaké úrovni. Líbilo by se nám muzeum česko-německého soužití, moderní, interaktivní," uvedla. Na ploše několika set metrů čtverečních by ještě měla vzniknout městská galerie. "Je 25 let ve věži a máme schované darované obrazy od všech autorů, kteří tam vystavovali," uvedla Němečková. V areálu by také vznikl prostor pro volnočasové aktivity.

"Z poměrně daleké historie přes Šliky (šlechtický rok) a mincování bychom se dostali do novodobé historie včetně všech kritických okamžiků ve spolužití s Němci," uvedla Němečková. Expozice by se věnovala například také obnově krajiny či zaniklým místům v Sudetech. Pracovní skupina odborníků včetně historiků řekne, na co se má muzeum orientovat. Pak město s projektanty připraví studii. Obnova mincovny potrvá několik let.

"Jsme úplně na začátku, je to zatím z říše snů. Máme dvacetistránkový pracovní materiál, který popisuje budovu, možnosti a region. A teď mě čeká obcházení od ministerstva kultury přes kraj a další, abych věděla, zda jsou ochotni se za to postavit a pomoct nám," řekla starostka. Už vedla první jednání o úrovni muzea s náměstkem hejtmana pro kulturu. "Nemám ještě jasnou odpověď, ale zatím se to jeví, že by to byla pobočka nějakého fungujícího krajského muzea," uvedla.

Město koupilo zchátralý dvoupodlažní objekt ve tvaru U s dvorkem od třech Italů a Čecha za 1,8 milionu Kč. Muselo ihned sanovat zeď, která se propadla po vyřezání krovů. V objektu mohou být dva velké výstavní prostory a hodně malých místností.

Částí jedné zdi je památkově chráněné městské opevnění, mincovna navíc stojí v památkové zóně. "Takže pro výstavbu bude nutné ptát se na vše památkářů, ale zas bychom mohli získat dotace," řekla starostka. Obnova si vyžádá 60 až 80 milionů korun. Pokud město nezíská podporu, postupně opraví střechu, okna, dveře a fasádu. "Objekt je na vjezdu do náměstí. Nemůžeme ho nechat spadnout, jak by to nechali Italové," podotkla Němečková.

Mincovna v Plané se datovala od roku 1627, pivovar s muzeem tam byl na přelomu 19. a 20. století. Poté objekt do roku 1990 vlastnila strojírenské firma. "Bohužel uvnitř jsou zvěrstva jako vyztužené železobetonové stropy, protože tam stály stroje. Nicméně pořád to má krásné obloukové klenby a je to nádherný objekt," dodala Němečková.