Washington - Plán nového amerického prezidenta vytvořit v Sýrii a okolních zemích bezpečné zóny pro civilisty může zvýšit válečné úsilí USA v oblasti. Tvrdí to podle médií američtí armádní experti. O přípravě Trumpova exekutivního příkazu informovala ve středu agentura Reuters.

"Ministru zahraničí se ukládá, aby ve spolupráci s ministrem obrany během 90 dnů od data vydání tohoto příkazu vypracoval plán na zřízení bezpečných zón v Sýrii a okolním regionu, v nichž mohou Syřané zbaveni domova čekat na trvalé usídlení, například na repatriaci či usazení v třetí zemi," citovala agentura z návrhu příkazu.

Trump ve svém inauguračním projevu slíbil vymýtit ze světa islámský terorismus a opakovaně vyhlásil, že chce výrazně přitvrdit v syrském angažmá oproti svému předchůdci Baracku Obamovi. Detaily svého plánu ale zatím nezveřejnil.

Trumpův možný krok signalizuje podle amerických komentátorů ústup od stanoviska bývalého prezidenta Baracka Obamy, který se obával, že při zavádění bezpečných zón mohou být USA víc zataženy do války a může dojít ke střetům mezi americkým a ruským letectvem operujícím v Sýrii.

Trump by možná byl nucen vyhlásit nad chráněným územím bezletovou zónu, což by znamenalo zvýšené nasazení amerických nebo spojeneckých letadel. Mohlo by si to vyžádat i přítomnost pozemních sil.

Připravovaný dokument neuvádí, kde by se bezpečné zóny mohly zřídit. V Jordánsku, Turecku a dalších zemích regionu se už zdržují miliony syrských uprchlíků. Během volební kampaně se Trump pro vytvoření bezpečných zón pro civilisty několikrát vyslovil s tím, že by tento krok mohl omezit příliv Syřanů do USA.

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle posledních údajů si vyžádala více než 300.000 obětí a způsobila několikamilionovou migrační vlnu.