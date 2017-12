Brněnští skauti a skautky převezli vlakem betlémské světlo 16. prosince večer přes hraniční železniční stanici Břeclav z Vídně do Brna. V neděli 17. prosince světlo přinesou do katedrál v Brně, Praze a Olomouci a začnou jej rozvážet do všech koutů Česka.

Brno - Skauti dnes přivezli do Česka plamínek zažehnutý v Betlémě, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus. Pro takzvané betlémské světlo, jeden z moderních symbolů Vánoc, skauti každoročně cestují do Vídně, stejně jako stovky jejich kolegů z různých koutů Evropy.

"Když jsem se dozvěděla, že za náš oddíl můžu jet já, byla jsem nadšená," řekla ČTK na brněnském železničním nádraží členka výpravy Vendula Bilošová. Betlémské světlo pro ni není obyčejný plamínek.

"Je to něco, co se zapálilo hrozně daleko. Všichni lidi ví, že to nesmí zhasnout, že je to prostě takový plamínek naděje, míru, něco, co by nás mělo spojit," popsala Bilošová.

V neděli skauti plamínek přinesou do katedrál v Brně, Praze a Olomouci. Světlo také začnou ve vlacích rozvážet do všech koutů republiky, uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

K dnešnímu transportu plamínku z ekumenické mše ve Vídni využili skauti bezpečnostní lampy. Vždy mají pro jistotu alespoň dvě, kdyby jim náhodou některý plamínek zhasnul. Několik lidí s dětmi si pro světlo přišlo přímo na nádraží.

Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Motto letošního ročníku zní "Dívejme se srdcem".

Letošní betlémské světlo potěší nejen ty, pro které je symbolem Vánoc, ale i poštovní sběratele. Česká pošta vydala příležitostné razítko, které bude k dispozici na hlavních poštách v Brně, Praze a Olomouci od 17. do 23. prosince.