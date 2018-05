Praha - Ministerstvo školství by v dalších dvou letech chtělo připravit zákon o vzniku agentury pro sport, která by měla na starosti sportovní agendu státu. Počítá s tím akční plán rozvoje sportu na letošní a příští rok, kterou ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) ve středu předloží vládě. Resort by se podle něj měl v nadcházejících letech zaměřit také na větší podporu žen ve vedení sportu.

Na potřebě vytvořit Národní sportovní agenturu se již dříve shodli zástupci sportovních svazů s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), Plagou i vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, který by ji měl v budoucnu řídit. Jeho přáním je, aby byl příslušný zákon účinný nejpozději od roku 2020. Nový zákon o podpoře sportu by pak měl vést mimo jiné k efektivnějšímu systému financování sportu.

Podle nedávného průzkumu České unie sportu (ČUS) nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc problém s žádostmi o finance. Velkým problémem jsou i samotná sportoviště, jejichž průměrné stáří je podle ČUS 48 let.

Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, přitom slibovaných bylo sedm. Premiér Babiš už loni ještě coby ministr financí zástupcům svazů říkal, že si sport zaslouží okolo 12 miliard. Tuto částku jim s Plagou slíbil opět i letos.

Akční plán sportu na roky 2018 a 2019 obsahuje podle ministerstva 20 opatření, která by měla nynější stav sportu zlepšit. Podle úřadu nepovedou k navyšování výdajů na platy ani k dalším dodatečným požadavkům na získání peněz ze státního rozpočtu. Plánované kroky by měly mít pozitivní dopad na rovné postavení žen a mužů. Zástupců mužského pohlaví je totiž v současnosti převaha jak ve vedoucích funkcích sportovních organizací, tak i mezi trenéry.

Akční plán vychází z koncepce podpory sportu do roku 2025, kterou schválila ještě bývalá vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v roce 2016. Jde o první ze čtyř plánů, které tento dokument předpokládá.