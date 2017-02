Praha - Restaurace a hospody si letos prochází podle Českého svazu pivovarů a sladoven kritickým obdobím. Kromě elektronické evidence tržeb (EET) řeší i budoucí zákaz kouření a administrativní těžkosti, například povinná kontrolní hlášení. Na hodnocení dopadů samotného EET po čtvrt roce od spuštění je však ještě brzy. ČTK to řekla ředitelka svazu Martina Ferencová. Počet uzavřených hospod bude svaz znát až po letošním prvním kvartále.

"Pohostinských podniků končí v průběhu roku několik tisíc a znovu jich je obnovováno také několik tisíc. Restaurace a hospody, zejména ty malé, kterých je v Čechách více než čtyřicet tisíc, procházejí velmi náročným obdobím," sdělila Ferencová.

Pivovary se podle ní snaží hospodám pomáhat, například výhodnějšími podmínkami pro řešení EET nebo se školením na nové povinnosti.

Podobně mluví i jednotlivé pivovary. "Význam jakékoliv statistiky se z našeho pohledu přeceňuje. Pouze čísla totiž nevysvětlují důvody změn v celkovém fungování sektoru pohostinství, vyvolaných jak společenským vývojem, tak i narůstající administrativní a regulatorní zátěží," řekla ČTK mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková. Připomněla, že sektoru by pomohlo snížení DPH na pivo a na stravovací služby.

Například podle mluvčí Pivovarů Staropramen Denisy Mylbachrové ukončila v souvislost zavedením EET provoz zhruba stovka zákazníků pivovaru. "Uvidíme, jaká bude bilance po prvním čtvrtletí tohoto roku," dodala.

EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace, tržby nyní eviduje 46.400 podnikatelů. Podle Českého statistického úřadu ceny jídel a pití v restauracích po zavedení evidence vzrostly o zhruba tři procenta. Řada restaurací, které zdražily, to zdůvodňovala vyššími náklady za pokladny, software a poplatky. Restauracím se přitom snížila sazba daně z přidané hodnoty pro stravovací služby z 21 na 15 procent.

Od 1. března by se mělo do EET připojit zhruba čtvrt milionu maloobchodníků a velkoobchodníků. Tzv. autentizační údaje si však do neděle vyzvedlo jen zhruba 106.500 maloobchodníků a velkoobchodníků.