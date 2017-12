Prototyp elektrického tahače Tesla Semi od amerického výrobce elektrických vozů Tesla Inc.

Prototyp elektrického tahače Tesla Semi od amerického výrobce elektrických vozů Tesla Inc. ČTK/AP/neuveden

New York - Největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev si u společnosti Tesla objednal 40 elektrických tahačů Semi. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ). Zakázka na vůz, který byl představen teprve v listopadu a na trh se má dostat v roce 2019, se řadí k největším.

Americká součást pivovaru, který vyrábí například piva Budweiser, Stella Artois a Corona, chce tímto způsobem snížit jak náklady na pohonné hmoty, tak i emise. Kamiony mají jezdit k zákazníkům do vzdálenosti maximálně 320 kilometrů, což zcela postačuje, neboť vůz Semi má deklarovaný dojezd 800 kilometrů

AB InBev se zatím nerozhodl, jak za auta zaplatí. "Uhradili jsme zálohu, abychom byli v pořadí," uvedl představitel firmy James Sembrot. Její výši ale odmítl komentovat. Pivovar podle něho objednávku učinil v listopadu, ještě před debutem vozu Semi. Automobil má stát 150.000 až 200.000 dolarů (3,3 až 4,3 milionu Kč).

Při představení tahače Tesla hovořila o požadované záloze 5000 dolarů, později ji však zvýšila na 20.000 dolarů.

Tahače Tesly si zatím objednaly firmy jako je J.B. Hunt Transport Services., Wal-Mart Stores, DHL a Ryder System.

S vozem Semi se Tesla podle analytiků pouští na nejistý trh. Poptávka po elektrických nákladních vozech se ale má v příštím desetiletí zvyšovat, protože Spojené státy, Evropa a Čína zpřísňují své emisní předpisy. Podle odhadů společnosti Navigant Research má prodej elektrických nákladních vozů do roku 2026 stoupnout na více než 70.000 z loňských 4100. Většinou se ale budou prodávat menší a středně velké vozy, jako jsou popelářská auta či dodávky. Ty mohou mít menší dojezd, zhruba do 160 kilometrů, takže budou mít i levnější baterii. Lze je také dobíjet na plný výkon přes noc.