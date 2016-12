Plzeň - Trenéra plzeňských fotbalistů Romana Pivarníka potěšilo, že jeho svěřenci si i přes vyřazení z Evropské ligy napravili reputaci výhrou 3:2 nad Austrií Vídeň, přestože hráli dlouhé oslabení. Výkon týmu v poslepované sestavě označil za fantastický a věří, že to hráče ještě povzbudí do zimní přípravy, která má Plzeň nasměrovat za obhajobou titulu.

"Musím smeknout klobouk před hráči. Udělali jsme zápas hodně zajímavým a krásným pro lidi a nakonec jsme si splnili náš cíl," radoval se Pivarník. "Zápas nám ukázal, co mi je už dlouho jasné, že mužstvo má obrovskou vnitřní sílu. Těší mě, že i v oslabení jsme k výhře došli aktivní hrou. Podali jsme fantastický výkon, byli jsme silní dopředu," konstatoval.

Přitom Plzeň měla už před zápasem velké problémy se skládáním obrany, ze které vypadli Hubník, Limberský i Matějů. Hned tři hráči tak hráli na jiných postech, navíc jediný stoper Hejda brzy dostal červenou kartu a zatáhnout se místo něj musel záložník Jakub Hromada.

"Kuba na tom postu nikdy nehrál, ale zvládl to velmi dobře. Přemýšleli jsme, zda by tam mohl zaskočit někdo z útočníků, ale nejsou na to zvyklí. Navíc pro Kubův rozvoj je dobře, že to dokázal zvládnout," řekl Pivarník.

"Čtvrtý zápas po sobě jsme měli komplikace s obranou, dnes největší. Museli jsme změnit celou obrannou formaci. Měli jsme jen dva obránce a osm ofenzivních hráčů. Ale jak nám den špatně začal, tím lépe skončil," usmíval se slovenský kouč.

Právě problémy se skládáním obrany se podle něj podepsaly pod to, že se nakonec nepovedlo postoupit. "Byli jsme v obraně poddimenzovaní a v Evropské lize jsme na to doplatili. Zejména při chybách v domácím utkání s Astrou Giurgiu," připomněl prohru při absenci stopera Romana Hubníka. "To byl ten klíčový zápas, který rozhodl o nepostupu. To už jsem tehdy tušil a teď se to potvrdilo. Tam jsme měli problémy v obranné fázi a na to jsme doplatili," dodal Pivarník.