Plzeň - Ačkoli fotbalisté Plzně přezimují jako lídři české ligy a mají dobrou výchozí pozici pro obhajobu titulu, trenér Roman Pivarník nehodlá nic podcenit. Přes zimu by rád rozšířil kádr a zdvojil některé posty. Nerad by přišel o současné opory a připustil, že odejdou jen albánský záložník Ergys Kace a na hostování mladý záložník Jan Suchan, který potřebuje herní vytížení.

Kace v létě přišel na roční hostování z PAOK Soluň a herně obstál, ale neměl odpovídající přístup, proto ho Pivarník v závěru podzimu přeřadil do juniorky. "Kaceho beru tak, že v zimě odchází. Půjde také Suchan. Je to vynikající mladý hráč, ale při přetlaku ofenzivních hráčů potřebuje hrát. Když bude mít dobré jaro, může se dostat na mistrovství jednadvacítek, ale u nás by to měl složité, i když se mi hodně líbí," řekl Pivarník při hodnotící tiskové konferenci po závěrečném utkání podzimu s Austrií Vídeň.

V něm Plzeň vyhrála 3:2, přestože hrála téměř celý zápas v oslabení. Dvěma góly se o obrat zasloužil Michal Ďuriš, který na podzim nedostával tolik prostoru, a proto připustil, že uvažuje o odchodu. Pivarník však nemá v plánu kádr oslabovat. "Poslední měsíc šla Ďurišova hra hodně nahoru a já s ním počítám. Mám osmnáct hráčů a potřebujeme kádr rozšířit a ne ho oslabovat. Nebude nikdo odcházet, maximálně kdyby přišla nabídka, která se nedá odmítnout. Určitě se ale nechceme hráčů zbavovat. Naopak chceme dovést dva tři hráče na zdvojení postů," prohlásil plzeňský kouč.

Na podzim ho trápilo zejména to, že při zranění Jana Baránka měl jen dva stopery. "Byli jsme v obraně poddimenzovaní a v Evropské lize jsme na to doplatili," připustil Pivarník.

Plzni rovněž chybí alternace na post podhrotového hráče a při odchodu Kaceho by se hodil i střední záložník. V médiích se spekuluje, že má Viktoria zájem o ofenzivního záložníka Dukly Néstora Albiacha či o Jana Sýkoru z Liberce, který může hrát na levém kraji obrany i zálohy či jako střední záložník.

Během zimy pak chce Pivarník pokračovat ve zlepšování organizace hry a okamžitém represinku po ztrátě míče. Na podzim to totiž ne vždy fungovalo a výsledkem byly chyby v zápasech Evropské ligy, které znamenaly vyřazení.

"Nikdy jsem z náročného fotbalu nechtěl uhnout, ani když mé týmy bojovaly o záchranu. Vždy jsem se chtěl prosazovat fotbalovostí. Chceme být dominantní na míči a soupeře přehrát. V tom budeme pokračovat ještě důsledněji a přes zimu se to budeme snažit ještě posunout dál," řekl Pivarník.

Právě vyřazení z Evropské ligy je pro něj jediným zklamáním podzimu. Jinak je s prvním půlrokem na lavičce Plzně velmi spokojený. "Věřil jsem, že dokážeme postoupit, to mě mrzí. V lize to ale bylo bez problémů a jsme první, i když máme o zápas méně. A to i přesto, že změn u nás bylo hodně. Po podzimu jsem nadšený," konstatoval Pivarník, který v létě přišel z Bohemians 1905. Předtím vedl i Jihlavu, Olomouc, Dunajskou Stredu a Prešov.

"Dosud jsme pracoval spíše ve skromných podmínkách, ale v Plzni jsem našel kvalitu kádru, profesionální vedení i skvělé podmínky na práci. Potěšil mě i přístup hráčů, o kterých se psalo, že jsou těžko zvladatelní. Ale já myslím, že na podzim žádný průser nebyl," dodal.

Z hráčů nechtěl po podzimu nikoho vychvalovat, jelikož dobře hrál podle něj celý tým. "Když byla obrana s brankářem Kozáčikem v nejsilnějším složení, tak to byla pohádka. Fantastickou formu měli Petržela s Krmenčíkem. Hromada s Hořavou hráli velmi dobře, po zranění i Hrošovský. Kopice přibrzdilo zranění, ale i on se do formy znovu dostal, vykopali se i Zeman, Kovařík a Ďuriš. Bakoš také odvedl hodně práce a dřel, i když hrál málo. Všichni šli postupně nahoru, z čehož mám radost. Těžko vyzvednout jedince," řekl Pivarník.