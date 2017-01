Plzeň - Hned dvě z vytypovaných posil plzeňských fotbalistů daly v zimě přednost nabídkám hlavních rivalů v boji o titul, trenér Západočechů Roman Pivarník to však bere s nadhledem. Nechce se totiž pouštět do finančních dostihů a platit částky, které neodpovídají kvalitě hráčů. Raději se soustředí na skauting a hledání volných hráčů ze zahraničí.

Plzeň nejprve chtěla Néstora Albicha z Dukly, který ale zvolil nabídku Sparty, poté oslovila i Jana Sýkoru z Liberce. Ten však má namířeno do Slavie, což potvrdil její šéf Jaroslav Tvrdík. Do Liberce by údajně mohlo putovat až 30 milionů korun.

"Nejsem přesvědčený, že hráči mají takovou hodnotu, proto na vedení netlačím, aby kupovali hráče za nesmyslné peníze. Nechci šponovat ceny, jsem zvyklý pracovat ve skromnějších podmínkách," řekl plzeňský kouč Pivarník novinářům při dnešním startu přípravy. "Pro mě je hranice tak 12 až 15 milionů, a to za hotové hráče, kteří budou posilou. Částky jako 30 milionů v českých podmínkách určitě nemají smysl," dodal.

Jeho prioritou je hledání kvalitních hráčů za co nejméně peněz. "Samozřejmě kluby vidí, kolik se tu platí za hráče, a ceny jdou nahoru, ale v Plzni je to nastavené správně. Hráčů na trhu je hodně, i volných. Je to hlavně o skautingu. Na něm se snažíme pracovat," prohlásil.

Zaměřuje se hlavně na zahraniční trh, kde se podle něj dají najít zajímaví hráči. "V zahraničí je mnohem větší kvantita volných hráčů a z ní vyplyne i kvalita, když se správně hledá. My jsme na tom začali před půl rokem pracovat, teď je z toho první výsledek Erik Janža. Podobný případ je Jakub Hromada. Budeme se snažit jít i touto cestou," naznačil.

Zatím jedinými dvěma posilami jsou právě levý bek Janža z Mariboru a navrátilec z hostování Martin Chrien. "Potřebovali jsme zdvojit posty. Potřebovali jsme levého beka a Janžu jsme sledovali na InStatu, sportovní ředitel Mysliveček se na něj jel podívat také naživo a rozhodli jsme se ho udělat. Je to hlavně alternativa za Davida Limberského, který má vysokou formu a doufám, že to bude potvrzovat dál. Ale my neděláme přestupy jen na půl roku, je to pro nás hlavně dlouhodobá alternativa," vysvětlil Pivarník.

S Chrienem zas počítá jako alternativou na post ofenzivního záložníka. "Sledovali jsme ho na hostování v Ružomberoku a vedl si velmi dobře. Byl tam klíčový hráč, dával góly. Klíčový byl i ve slovenské jednadvacítce, která je hodně nadupaná. Je z mého pohledu nachystaný na to, aby se porval o sestavu," věří Pivarník.

I tak by ale na podhrot ještě rád přivedl jednu posilu. "Počítáme tam zatím s Chrienem, ale pokud zůstaneme u rozestavení 4-2-3-1, tak bychom měli jen čtyři hráče na tři posty. Proto bychom chtěli ještě někoho přivést, ale není to za každou cenu," upozornil.

Věří totiž, že by o titul mohl bojovat i se současným kádrem. "Podzim jsme s tímto kádrem uhráli dobře a na jaře máme polovičku zápasů oproti podzimu. Tento tým navíc získal čtyři tituly během pěti let a věřím, že přes zimu ještě zlepšíme herní projev. Na druhou stranu ale chceme tým budovat i s pohledem do budoucnosti. Abychom na to v létě mohli navázat a neztrácet čas jako loni. Proto hledáme, koho ještě přivést," dodal Pivarník.