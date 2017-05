Útočník týmu Pittsburgh Penguins Sidney Crosby seš snaží tečovat letící puk před brankářem týmu Nashville Predators Pekkou Rinnem v úvodním utkání finále play off zámořské NHL.

Útočník týmu Pittsburgh Penguins Sidney Crosby seš snaží tečovat letící puk před brankářem týmu Nashville Predators Pekkou Rinnem v úvodním utkání finále play off zámořské NHL. ČTK/AP/Gene J. Puskar

Pittsburgh - Hokejisté Pittsburghu porazili v úvodním utkání finále play off zámořské NHL Nashville po dramatickém průběhu 5:3. Obhájci Stanleyova poháru měli v duelu bez české účasti na své straně tříbrankové vedení, které ale ztratili. V čase 56:43 však rozhodl útočník Jake Guentzel.

Dvě branky v dresu vítězů zaznamenal další forvard Nick Bonino, kapitán Tučňáků Sidney Crosby se pod výhru podepsal dvěma finálními přihrávkami, stejně jako Chris Kunitz. U dvou branek Predátorů asistoval Mike Fisher. Hosté prohráli i přesto, že Pittsburghu nedovolili během druhé třetiny ani jedinou střelu mezi tyče.

První třetina přinesla vynikající hokej v obrovském tempu. Jako první zahrozil v páté minutě nebezpečným pokusem z kruhu pro vhazování Crosby, gólman hostů Pekka Rinne byl však připravený. Důležitý moment přišel na začátku osmé minuty, kdy P. K. Subban prostřelil domácího gólmana Matta Murrayho, jenže trenér Pittsburghu Mike Sullivan sáhl k výzvě a video mu dalo za pravdu, že útok Predators začal ofsajdem.

Austin Watson pak ještě pozlobil skrytou střelou Murrayho, jenže ve 14. minutě se provinili Calle Järnkrok a současně i naprosto zbytečným krosčekem James Neal. Pittsburgh hrál v pěti proti třem dlouho hodně rozpačitě, pak minul před prázdnou brankou Phil Kessel, ale vše zachránil mohutným nápřahem Jevgenij Malkin, jenž přes Rinneho lapačku skóroval.

Uběhlo jen 65 vteřin a domácí slavili znovu - Kunitz místo avizované střely našel Conora Shearyho, který uklidil puk do prázdné branky. Zmar hostů dovršil necelých 17 sekund před první sirénou Boninův pokus jednoruč, který Rinne vyrazil do dojíždějícího spoluhráče Mattiase Ekholma a ten puk nešťastně poslal za gólmanova záda.

Za stavu 3:0 však 'Pens' až příliš vsadili na obranu. A navíc faulovali. Svou první přesilovku v utkání Nashville ještě nevyužil, ale z té druhé dal Ryan Ellis hostům naději. Murray si pak připsal ještě dva výborné zákroky, zatímco na straně Pittsburghu zůstala ve druhém dějství v kolonce střel mezi tyče zoufalá nula. "Dnes jsme nebyli moc dobří," zopakoval hned několikrát kouč vítězů Sullivan.

Něco takového se stalo Penguins ve vyřazovacích bojích play off poprvé v historii. Naopak Nashville se stal prvním týmem, který ve finále nedovolil soupeři ani jediný pokus na branku v celé třetině, od sezony 1957/58, kdy NHL začala střely mezi tyče evidovat.

"Myslím, že oni nás ale přehrávali po většinu večera. Nemůžeme čekat, že vyhrajeme (celou sérii), pokud budeme hrát takhle," přiznal kriticky k výkonu domácích jejich zadák Justin Schultz.

Před polovinou třetí dvacetiminutovky fauloval Malkin, Roman Josi trefil Coltona Sissonse do kolena a hosté byli na dostřel. Frédérick Gaudreau pak v 54. minutě vyrovnal, jenže poslední slovo měli domácí. V 56. minutě Neal rozezvučel jen brankovou konstrukci a na druhé straně se ranou přes obránce prosadil Guentzel.

Pro Tučňáky šlo o první střelu mezi tyče po 37 minutách. "Musíte jen zůstat pozitivní a věřit, že ta šance přijde," uvedl Guentzel.

Výhru domácích pojistil při power play Nashvillu svým druhým gólem Bonino. Penguins tak na pět vstřelených gólů stačilo pouhých 12 přesných střel, zatímco hosté jich stihli vyslat 26.

"Nevím, zda bychom se bavili ve stejném duchu, kdyby Jake nedal ten gól... Jako kdybychom se nějak zasekli, když jsme ani nevystřelili na bránu, ale našli jsme cestu, jak vyhrát. Bude skutečným testem a opravdovou výzvou, abychom se dokázali odrazit a svůj výkon zlepšit," prohlásil Crosby.

"Prohrávat 0:3 s úřadujícími šampiony, vrátit se do zápasu, vyrovnat na 3:3 a mít příležitost celý zápas vyhrát, to je rozhodně něco, na čem lze stavět. Měli jsme nakonec i šanci, abychom vedli v sérii my. Ale o krok napřed je soupeř," řekl Subban.

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Malkin (Daley, Crosby), 17. Sheary (Kunitz, Crosby), 20. Bonino (Dumoulin), 57. Guentzel (Cullen, Schultz), 59. Bonino (Kunitz) - 29. Ellis (P. K. Subban, Fisher), 51. Sissons (Josi, Järnkrok), 54. F. Gaudreau (Watson, Fisher). Rozhodčí: McCauley, Meier - Cherrey, Murphy. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Střely na branku: 12:26. Diváci: 18.618. Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Guentzel (oba Pittsburgh), 3. Sissons (Nashville).

Pittsburgh: M. Murray - Dumoulin, Hainsey, Määttä, Daley, Cole, Schultz - Kunitz, Crosby, Sheary - S. Wilson, Malkin, Kessel - Rust, Bonino, Rowney - Guentzel, Cullen, Hörnqvist. Trenér: Mike Sullivan.

Nashville: Rinne - Ekholm, P. K. Subban, Josi, Ellis, Irwin, Y. Weber - F. Forsberg, Sissons, Aberg - Arvidsson, Fisher, Neal - Järnkrok, C. Smith, F. Gaudreau - Fiddler, Watson, McLeod. Trenér: Peter Laviolette.