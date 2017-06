Pittsburgh - Hodně práce a úsilí stálo hokejisty Pittsburghu, aby došli za úspěšnou obhajobou Stanleyova poháru. Penguins mají za sebou co do počtu odehraných zápasů nejtěžší dvě po sobě jdoucí sezony v historii. Kromě standardní porce 82 utkání základní části pro ně bylo šesté finále na ledě Nashvillu, kde uzavřeli celou sérii, 25. duelem v letošním play off a zároveň 49. bitvou ve vyřazovacích bojích za poslední dvě sezony. Tým tak odehrál 213 zápasů NHL za 20 měsíců.

Tučňáci tím o jeden zápas posunuli dosavadní maximum New Jersey z let 2000 a 2001. Devils tehdy odehráli v součtu 48 utkání play off, rovněž hráli druhým rokem za sebou finále, jenže místo radosti z obhajoby v něm museli vstřebat prohru v klíčové sedmé bitvě s Coloradem. Pittsburgh si vedl lépe i přesto, že šest hráčů (a kouč Mike Sullivan) se navíc v září představilo na prestižním Světovém poháru v Torontu, který ještě zkrátil jejich letní pauzu.

Jenže možnost hrát play off v součtu se sílícím pocitem naděje na zisk dalšího Stanley Cupu přebíjí všechno ostatní. "Je to opravdu hodně hokeje, ale také přesně to, co sami chceme," řekl deníku Pittsburgh Post-Gazette finský zadák ve službách Penguins Olli Määttä. "Rozhodně budu radši co nejdéle hrát, než makat v létě v posilovně," vystihl Määttä.

Unikátní je rovněž počet utkání, která Penguins odehráli v play off za uplynulých 10 sezon. Se 152 zápasy jasně kralují přehledu před druhým Chicagem (128). Není divu - za poslední čtyři ročníky neodehrál Pittsburgh ani jedinou čtyřzápasovou sérii a letos musel dvakrát rozhodnout až v utkání číslo 7. Za dané období se radoval klub z Pensylvánie po 90 duelech, Blackhawks, kteří do něj rovněž jako Pittsburgh vměstnali tři celkové triumfy a jsou druzí i v tomto ohledu, mají na kontě 76 výher.

Přes všechnu hromadící se únavu a zranění se Penguins stali po 19 letech prvním týmem od vítězství Detroitu v roce 1999, jenž dokázal Stanleyův pohár ve vyrovnané lize obhájit. "Je to něco, o čem sníte jako dítě. V této fázi sezony prostě nemůžete být unavení. Musíte jen zůstat soustředění a hrát tak, jak nejlépe umíte," prohlásil švédský útočník Patric Hörnqvist, jenž krátce před koncem šestého finále vstřelil rozhodující gól.

"Když se hraje o tolik a máte před sebou tak velký cíl, který vás pohání vpřed a motivuje, jste schopní se s tím poprat a zvládnout to. Tahle fáze roku je něčím, proč vůbec hokej hrajete. I proto si myslím, že se každý cítí dobře a je nadšený, že má příležitost ještě hrát. Myslím, že právě tak to vidí každý z nás," řekl kapitán Sidney Crosby.

Úctyhodný zápis nijak neznehodnocuje ani fakt, že jediným "železným mužem", který odehrál všech 213 zápasů, byl útočník Phil Kessel. "Byla to vážně pořádná porce hokeje. Ale bylo to skvělé. A právě v to doufáte, že budete hrát co nejdéle. Není to snadné, ale právě proto jsme tady. A jsem ohromený tím, jak to kluci zvládli a poprali se se všemi vzestupy a pády, zraněními a věcmi okolo, jež takový počet zápasů přináší," ocenil spoluhráče čtyřicetiletý útočník Matt Cullen.