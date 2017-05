Pittsburgh - Hokejisté Pittsburghu budou bojovat ve finále play off NHL o obhajobu Stanleyova poháru, zatímco Nashville se pokusí o premiérový zisk slavné trofeje. Podruhé za posledních deset let se vyvrcholení nejlepší ligy světa odehraje bez českého zastoupení. Češi předtím chyběli ve finále v letech 2007 a 2014.

Unikátní sérii úspěchů může dovršit kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který má šanci dovést k úspěchu čtvrtý tým v řadě. Sérii načal po vyřazení Penguins v prvním kole play off v roce 2015 na mistrovství světa v Praze, kde dovedl Kanadu k titulu. Následoval loni v červnu triumf s Pittsburghem a v září s Kanadou na Světovém poháru v Torontu.

Pittsburgh se může stát prvním klubem v NHL, který dokáže obhájit triumf od roku 1998, kdy se to povedlo Detroitu. Hráči Penguins se touto možnost zatím moc nezabývají. "Chceme se soustředit jen na letošní sezonu. Nechceme se zabývat tím, jestli něco obhájíme. Chceme jít do toho s tím, že vyhrajeme další sérii. Je důležité se starat vždy jen o příští zápas," řekl útočník Conor Sheary serveru nhl.com.

Nashville se dostal po zisku 94 bodů v základní části do play off až z pozice druhé divoké karty Západní konference a dokázal se popasovat s tím, že všechny série play off začínal venku. V soubojích s Chicagem, St. Louis i Anaheimem vykročil za úspěchem výhrou hned v prvním utkání.

"Je to o mentalitě, kterou máme v kabině. Můžeme hrát kdekoliv s každým. Víme, co je v sázce v prvním zápase. Je to možnost vykročit pravou nohou," prohlásil obránce Nashvillu Matt Irwin.

Poprvé proti sobě budou stát na lavičkách ve finále dva američtí trenéři, oba už titul slavili. Mike Sullivan dovedl Penguins k triumfu loni a trenér Nashvillu Peter Laviolette uspěl v roce 2006 s Carolinou. V nadvládě kanadských koučů se prosadili také v roce 1938 Bill Stewart s Chicagem, Bob Johnson v roce 1991 s Pittsburghem, John Tortorella v roce 2004 s Tampou Bay a Dan Bylsma před osmi lety s Penguins.

Teoretická naděje na účast českého zástupce ve finále ještě existuje. V Nashvillu je brankářskou trojkou mimo soupisku Marek Mazanec. Za jedničkou Pekkou Rinnem a dvojkou Juusem Sarosem dostal příležitost v základní části pouze ve čtyřech utkáních.

Útočník Pittsburghu Dominik Simon se nedočkal Stanleyova poháru už loni. Tehdy nastoupil ve třech duelech základní části NHL. V tomto ročníku si připsal dva starty v dlouhodobé soutěži.

První zápas se hraje v Pittsburghu v noci na úterý od 2:00 SELČ, přímý přenos vysílá Nova Sport 1.