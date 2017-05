New York - Hokejisté Pittsburghu uspěli v rozhodujícím sedmém utkání 2. kola play off NHL na ledě Washingtonu 2:0 a postoupili popáté za posledních deset let do finále Východní konference. Anaheim ukončil prokletí v zápasech číslo sedm, ve kterých prohrál pětkrát v řadě. Ducks s Ondřejem Kašem v sestavě porazili 2:1 Edmonton a ve finále Západní konference se střetnou s Nashvillem.

Souboj dvou nejlepších týmů základní části ovládl brankář Marc-André Fleury, který zneškodnil 29 střel a poprvé v letošním play off udržel čisté konto. Pittsburgh vyřadil Washington podeváté z deseti sérií a v předchozích dvou případech slavil na konci sezony zisk Stanleyova poháru. V cestě za obhajobou titulu nyní čeká Penguins tým Ottawy.

"Nebyli bychom tam, kde jsme, pokud by (Fleury) nechytal, jak chytá. Soupeř měl několikrát trvalý tlak, ale on vytáhl v klíčových chvílích skvělé zákroky, kterými nás uklidnil a udržel ve hře," řekl kapitán Pittsburghu Sidney Crosby k sérii, v níž Washington svého soupeře v každém zápase přestřílel. "Získal pro nás více než jeden zápas v této sérii a i v dalších nás držel. Jsme mu za to hrozně vděční," dodal Matt Cullen.

Fleury je trochu nečekaným hrdinou, protože v průběhu sezony byl brankářskou jedničkou Matt Murray, který se ale před startem play off během rozbruslení zranil. A Fleury se nenechal rozhodit ani posledními dvěma zápasy, v nichž inkasoval devět branek a Pittsburgh v sérii přišel o vedení 3:1. Dvaatřicetiletý gólman byl v rozhodujícím duelu bezchybný a často se pod maskou usmíval. Dokonce i promlouval ke své hokejce. Poděkoval jí, když s ní chytil šanci Alexandru Ovečkinovi, který už zvedal ruce nad hlavu.

Bezbrankový stav trval v hlavním městě USA do 29. minuty, v níž se prosadil Bryan Rust z předbrankového prostoru. Druhý gól přidal v úvodu třetí třetiny Patric Hörnqvist krásnou bekhendovou střelou z mezikruží nad rameno Bradena Holtbyho. U obou branek byl na ledě Ovečkin, který během dvanácti let ve Washingtonu neprošel ani jednou přes druhé kolo.

"Bez gólu nemůžete vyhrát žádný zápas. Měli jsme hodně šancí, ale nepadlo nám to tam. A vyrobili jsme několik chyb, za které jsme draze zaplatili," uvedl Ovečkin. "V této fázi sezony potřebujete, aby všech dvacet hráčů hrálo skvěle. A když je nemáte, musí se najít někdo, aby to vzal na sebe. A dnes se nikdo takový nenašel," doplnil T.J. Oshie. Na druhé straně kouč Pittsburghu Mike Sullivan prohlásil, že jeho svěřenci odehráli nejlepší zápas v letošním play off.

Anaheim v předchozích čtyřech sezonách končil v play off stejným způsobem. V sérii ztratil vedení 3:2 na zápasy a rozhodující duel prohrál doma. V minulém utkání utržil v Edmontonu debakl 1:7 a ve středu už od čtvrté minuty prohrával po trefě Drakea Caggiuly. Ve druhé třetině ale měli Ducks výraznou převahu, v níž soupeře přestříleli 16:3, a Andrew Cogliano vyrovnal. Do finále Západní konference posunul Anaheim Nick Ritchie gólem v čase 43:21.

"Nepanikařili jsme, když jsme inkasovali gól na 0:1. Naopak jsme začali hrát lépe, vyrovnali jsme a také v obraně jsme si počínali velmi dobře," prohlásil autor vítězného gólu, který zlomil prokletí Anaheimu v sedmých zápasech. "Neřekl bych, že je to úleva, ale jsem rád, že už se o tom nebude mluvit," podotkl kapitán týmu Ryan Geztlaf.

Edmonton v posledních letech patřil k nejslabším týmům v NHL, ale v této sezoně nejen postoupil do play off, ale vyřadil v něm San Jose a s Anaheimem vedl 2:0 na zápasy. "Nějaký čas potrvá, než opadne zklamání z vyřazení," prohlásil nejproduktivnější hráč základní části Connor McDavid, který v sérii získal jen pět bodů.

"Ale myslím si, že z celé sezony si můžeme vzít hodně pozitiv. A už také nebudeme muset odpovídat na otázky, že je náš mladý tým nezkušený. Příští ročník to budeme chtít zopakovat a dostat se minimálně tam, kam letos," uvedla dvacetiletá hvězda Oilers.

Výsledky 2. kola play off NHL:

Východní konference - 7. zápas:

Washington - Pittsburgh 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 29. Rust, 45. Hörnqvist. Střely na branku: 29:28. Diváci:18.506. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Holtby (Washington). Konečný stav série: 3:4.

Západní konference - 7. zápas:

Anaheim - Edmonton 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 29. Cogliano, 44. Ritchie - 4. Caggiula. Střely na branku: 30:24. Diváci: 17.407. Hvězdy zápasu: 1. Ritchie, 2. Cogliano (oba Anaheim), 3. Talbot (Edmonton). Konečný stav série: 4:3.