Praha - Záložník Karel Piták si poprvé zpestřuje závěr roku účastí na dvou tradičních akcích fotbalových internacionálů v Praze. Šestatřicetiletý hráč třetiligové Olympie Hradec Králové se dnes premiérově představil na Vánočním halovém turnaji a v dresu Slavie ho v sobotu čeká také Silvestrovské derby v Edenu proti Spartě.

"Už začínám mít věk na tyhle akce. Sfouknul jsem oboje najednou. Dostal jsem pozvánku, takže jsem rád, že můžu tyhle akce absolvovat. Musím přiznat, že po prvním zápase jsem docela zadýchaný. Neztrácejí se tu balony, všichni jsou tu fotbalisti," řekl novinářům Piták, vedle něhož se v hale na Podvinném mlýně představili například Jiří Novotný, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich nebo Ladislav Vízek.

"Těšil jsem se na to, trochu se zpotit po svátcích. Na Silvestrovské derby se také moc těším. Doufám, že vyhrajeme, že si to užijeme a moc to nezkazím," dodal s úsměvem záložník s třemi reprezentačními starty.

Piták po minulé sezoně skončil v A-týmu Slavie a hraje ČFL. Má radost, že červenobílí po letech strádání figurují na druhém místě ligové tabulky. "Teď je to tak, jak by to mělo v tak slavném klubu vypadat. Doufám, že to takhle bude fungovat, že Slavia nastartovala novou éru," podotkl Piták.

Je přesvědčen, že Slavia má na to získat titul. "Myslím, že Slavia má na jaře velkou šanci. Sedlo si to, kádr je tak kvalitní, že nepotřebuje nějaké velké zásahy. Já jsem s těmi kluky ještě vloni trénoval, takže vím, že kvalita tam je. Jen je teď vidět, že se psychicky strašně zvedli. Třeba na Jardovi Zmrhalovi, toho to vystřelilo až do nároďáku," uvedl Piták.

Na vedoucí Plzeň, která odehrála o zápas méně, ztrácejí Pražané bod. "Myslím, že i Plzeň má kvalitní kádr a není to jen o jedenácti hráčích. Ale myslím, že Slavia má tu dvacítku hráčů momentálně v lize nejsilnější. Bude na Plzeň hodně tlačit," mínil Piták.

S nováčkem třetí ligy Olympií figuruje po podzimu na druhém místě tabulky. "Když jsme druzí, byla by škoda to (postup) nezkusit. A jestli bych si ještě v případě postupu zahrál druhou ligu? Já budu vždy řešit každý půlrok podle toho, jak se budu cítit zdravotně a herně," řekl Piták.

Věnuje se také jako asistent trénování slávistické juniorky. "Mám ještě i děti na Xaverově, je toho hodně. Děti trénuji nějakých pět let a strašně mě to baví. To je moje cesta do budoucna. Chtěl bych trénovat i dospělé. Určitě bych si chtěl jednou zatrénovat i ligu, ale to je běh na dlouhou trať," dodal Piták.