Praha - Ve světle méně známých úseků své tvorby spjaté především s geometrismem první poloviny 60. let se představuje na nové výstavě známý malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk. U příležitosti umělcových 85. narozenin ji uspořádala Galerie Zdeněk Sklenář. Ve výstavních prostorách v Salvátorské ulici představuje retrospektivní zkratku autorovy tvorby od počátku 60. let až do současnosti. Výstava slavného držitele Oscara za kostýmy k filmu Amadeus potrvá do 9. prosince.

"Pištěk je společně se Zdeňkem Sýkorou jedním z prvních geometristů kteří si geometrii vyzkoušeli v době, kdy u nás ještě nebyla příliš rozšířená," míní kurátor výstavy a režisér Martin Dostál. Autor od začátku 70. let zaznamenal obdiv k hladké malbě, k americkému hyperrealismu a stálé místo v jeho tvorbě začala zaujímat právě i geometrie.

"Theodor Pištěk je z mého pohledu dlouhodobě mylně a jednostranně interpretován. Tato výstava představuje základní rys jeho tvorby: metafyzičnost. Pištěk není hyperrealista! Je romantický realista s metafyzickým základem, v němž tajemství je základním prvkem," domnívá se galerista Zdeněk Sklenář.

Před svým jubileem poskytl Pištěk v říjnu ČTK rozhovor, ve kterém zmínil, že v celé své tvorbě, ale i v životě má nejraději tajemství. Nechce ho ale rozluštit - vždy je podle něj nejkrásnější vidět horizont, sledovat jej, blížit se mu. "Ale nepřekročit ho, protože pak může přijít zklamání," řekl.

Na výstavě se představuje i zatím méně známý obraz Rozmluva s Hawkingem, který Pištěk vytvořil v letošním roce. Je autorovou vizuální představou o známém vědci, jemuž se obdivuje. Svou představu o něm přetváří do geometrických struktur, s jejichž pomocí parafrázuje samotného fyzika Stephena Hawkinga. Výsledkem jsou prostorově a hloubkově ztvárněné velkoformátové obrazy.

Pištěk byl kromě umělecké tvorby také známý jako reprezentant automobilových závodů. Svět aut, motorů a závodních okruhů tvoří také inspiraci jeho díla. Na výstavě se představuje veristický obraz, který autor maloval 25 let a který dokončil v letošním roce. Pištěk jej nazval Adieu Guy Moll a je poctou slavnému francouzskému automobilovému závodníkovi, který tragicky zahynul při závodě v roce 1934.

"Pištěka v jeho malování zajímá také atmosféra, tajemství, příběh, prostor obrazů. Zásadní roli v jeho tvorbě pak hraje mimořádná citlivost k barvám," uvedl Martin Dostál. Pištěk patří mezi přední osobnosti poválečného umění, jakými jsou Zdeněk Sýkora či Václav Boštík. Po ukončení studia na Akademii výtvarných umění se kromě umělecké tvorby zabýval také tvorbou filmových kostýmů. Spolupracoval s Františkem Vláčilem, později s Milošem Formanem.