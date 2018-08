Olomouc - Návrat na koncertní pódia plánuje od podzimu písničkář Karel Plíhal, který právě dnes slaví šedesátiny. Své fanoušky, příznivce folkové muziky, se chystá potěšit i deskou, kterou chce vydat příští rok. Písničkář, textař, básník a kytarista už několik let bojuje s nemocí citlivostí prstů, kvůli které musel loni zrušit sérii koncertů. Do budoucna se však dívá s optimismem. Na desce i koncertech s ním bude spolupracovat jeho kamarád, kytarista Petr Fiala, řekl ČTK při příležitosti svého jubilea Plíhal.

Písničkář plánoval sérii koncertů loni v říjnu, kdy se měl vrátit na scénu po zdravotní přestávce, nemoc se mu však vrátila. Koncerty nakonec musel ze zdravotních důvodů zrušit. "Nemoc, která si mne před pár lety našla, je noční můrou všech muzikantů, má hezké poetické jméno - fokální dystonie, ztráta citlivostí prstů, neurologická záležitost," komentoval své potíže písničkář.

Do budoucna se však dívá optimisticky. "Trochu jsem se politoval, pak jsem to nějak rozchodil a naštěstí jsem na jaře potkal skvělého kytaristu a kamaráda Petra Fialu z Hradce Králové, který mne bude na koncertech doprovázet. Pokud se stane zázrak a ruce začnou aspoň trochu fungovat, budeme hrát na kytary oba," řekl Plíhal. Písničkář, který desítky let patří k folkové elitě, se na koncertování velmi těší. "Začínáme jezdit v říjnu a termíny budou na mých stránkách," řekl.

Své životní jubileum, které připadá na dnešek, oslaví zřejmě dobrou večeří. Sám říká, že mu moc nejde se nad tímto číslem nějak dojímat a bilancovat a v těchto dnech spíše prožíval "padesáté výročí okupace Rusama". "Co se týče mých setrvalých pocitů, mám veliké štěstí, že celé ty roky s hudbou prožívám v takovém příjemném polosnu a užívám si hezkého kontaktu s diváky. Těším se na to, že ještě třeba něco smysluplného vytvořím, rád se nechám sám sebou překvapit," dodal Plíhal.

Písničkář a básník v jedné osobě, jeden z nejvýraznějších hudebníků tuzemské písničkářské scény, vydal více než deset alb. Za to poslední, Vzduchoprázdniny (2012), získal hudební cenu Anděl v kategorii Folk & Country. V rozhovoru s ČTK řekl, že s kytaristou Petrem Fialou, který ho má na koncertech doprovázet, připravuje na příští rok také novou desku.

Plíhal je rodákem z Přerova, stejně jako básník Josef Kainar, jehož některé básně zhudebnil. Spjat je však s Olomoucí, kde nejprve hrál v amatérských kapelách Hučka, Falešní hráči a Plíharmonyje. První sólové vystoupení měl v roce 1983. Složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla Olomouc. Čtyřikrát vyhrál Portu. Za sebou má i roli po boku svého kolegy a letitého přítele Jarka Nohavici v divácky úspěšném a Českým lvem oceněném filmu režiséra Petra Zelenky Rok ďábla, který vlídně karikuje Plíhalovu typickou plachost.