Praha - Piráti jednobarevnou vládu Andreje Babiše (ANO) nepodpoří ani tím, že by při hlasování o její důvěře odešli ze sálu. Po dnešní schůzce s představiteli ANO to řekl novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeho strana chce však hledat programové shody a přišla se čtyřmi body, které je třeba prioritně prosazovat, i když vláda nedostane důvěru. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek jmenoval zveřejňování smluv ČEZ v registru smluv, omezení politických "trafik" ve státních firmách, změny v exekucích a boj proti evropským daňovým rájům.

Bartoš připomněl, že poprvé od voleb se schůzky ANO s Piráty osobně zúčastnil Babiš. K podpoře své vlády však stranu nepřesvědčil. "My jsme zopakovali svou pozici, že budeme konstruktivní opozice, budeme hledat programové shody, ale jednobarevnou vládu nepodpoříme ani ji nebudeme tolerovat tím, že bychom odešli ze sálu," uvedl Bartoš. Strategie Pirátů podle něj zůstává stejná i pro případný druhý pokus skládání vlády.

Piráti nechtějí být kverulantskou blokační opozicí, řekl Bartoš. Představili proto představitelům ANO několik bodů, které je reálné prosazovat hned i v případě, že vlády nebude mít důvěru Sněmovny. "Jedná se o specifické, měřitelné cíle, určené nějakým časovým intervalem," řekl předseda Pirátů.

Předložit novelu, která by zakotvila do zákona povinnost energetické společnosti ČEZ zveřejňovat smlouvy v registru, chtějí Piráti v lednu. "Předchozí vláda je chtěla utajovat, schválila výjimku," uvedl Michálek. V únoru má následovat zákon, který by stanovil požadavky pro členy orgánů státních firem. Podle Pirátů je totiž v současnosti obsazují političtí "tafikanti", kteří díky tomu vydělávají stovky tisíc korun a neodvádí odpovídající práci.

V březnu chtějí Piráti začít řešit systém exekucí, především problém toho, že stejní lidé čelí řadě řízení současně u různých exekutorských úřadů. "Novela by stanovila místní příslušnost exekutorů," zmínil Michálek. Babiše pak Piráti požádali, aby na úrovni Evropské unie řešil nestandardní daňovou úpravu na Kypru, v Lucembursku či Irsku, které umožňují vybraným firmám neplatit daně v Česku. "Věřím, že pro tyto čtyři body získáme podporu," uvedl.

Představitelé ANO podle Pirátů na schůzce zmiňovali to, že chtějí na prvním místě upravit služební zákon a kompetenční zákon a prosadit zákon o liniových stavbách.