Praha - Pražští členové Pirátské strany včetně kandidáta na primátora Zdeňka Hřiba začali v ulicích Prahy upozorňovat na směnárny, které nabízejí nevýhodné kurzy. Petiční stánek s upozorněním pro cizince v několika jazycích dnes umístili před směnárnu v ulici 28. října, která nabízela při směně nižší částky kurz 16 korun za euro. Piráti se chtějí o prázdninách postupně zaměřit na další podobné podniky. Lidé mohou také podepsat petici podporující novelu zákona ohledně směnáren. Problém s nevýhodnými kurzy se v Praze řeší delší dobu. Čtvrteční kurz podle České národní banky (ČNB) byl 25,60 Kč za euro.

"Budeme informovat potenciální zákazníky směnáren s velmi nevýhodným kurzem o tom, jaký je reálný kurz," řekl Hřib. "Občané mohou zároveň podpořit naši práci tím, že se podepíší pod petici, která podporuje schválení novely zákona, která by měla tento problém vyřešit systémově," dodal. Novelu zákona předložilo ministerstvo financí ve spolupráci s ČNB, která má kontrolu směnáren na starosti. Sněmovna úpravu zatím neprojednala.

Směnárny s nevýhodnými kurzy jsou v Praze diskutovaným tématem. Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že město problém vnímá, otázka je však primárně v kompetenci ČNB. V minulosti se mluvilo o tom, že by město mohlo udělat informační kampaň, která by turisty před nekalými praktikami některých směnáren varovala. Zatím se to však nestalo.

ČNB nedávno odebrala licenci směnárně na Staroměstském náměstí, známé kvůli nízkým kurzům. Loni městská firma Technická správa komunikací (TSK) po tlaku ze strany politiků vypověděla nájem podniku s podobnými praktikami u hlavního nádraží.

Česká národní banka navrhla změny ve směnárenském zákoně, které by měly ochránit zejména zahraniční turisty. Nově by byla možná zpětná výměna peněz do dvou hodin od původní transakce, pokud by klient zjistil, že směna byla nevýhodná. Směnárny by také měly povinnost mít jen jeden kurzovní lístek. Nyní mají často jeden s méně výhodným kurzem pro běžné klienty a druhý pro ty, kteří si mění větší množství peněz.