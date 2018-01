Praha - Piráti se v neděli sejdou v Brně na svém celostátním fóru, aby si zvolili nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje Ivan Bartoš, žádného soupeře ve volbě mít nebude. Na programu dvoudenního jednání jsou i návrhy na úpravy stanov České pirátské strany, jednat by měly i expertní pracovní skupiny Pirátů.

Volba pětičlenného republikového předsednictva vyplývá ze stanov strany. Podle nich se musí uskutečnit do tří měsíců od voleb do Sněmovny. Ty se konaly loni v říjnu a Piráti v nich skončili třetí. Poprvé se tak dostali do Sněmovny, kde získali 22 poslanců.

Bartoš, který Piráty do Sněmovny dovedl, bude v Brně usilovat o znovuzvolení předsedou. V kandidátské řeči zveřejněné na diskusním fóru strany uvedl, že se v dalším funkčním období chce zaměřit na přeměnu Pirátů v organizaci, která "otevře možnost podílet se na aktivní politice několika tisícům členů". Chce také nadále prosazovat programové priority strany v médiích a zajistit větší otevřenost Sněmovny.

Bartoš v kandidátské řeči také uvedl, že ani po celostátním fóru nečeká změnu postoje Pirátů k vládní účasti, kterou dosud odmítali. "Piráti se proto v tuto chvíli definují jako konstruktivní opozice," uvedl. "Naším cílem je stávající možnosti využít na maximum tak, abychom toho dokázali ovlivnit co možná nejvíce. Do budoucna, a já v to věřím stejně jako ve smysl Pirátské strany od samého začátku, budeme moci s využitím nově nabytých zkušeností roli opozice s podporou voličů opustit a změny, které jsou pro nás zatím nerealizovatelné přes odpor nereformovatelných politických stran, sami definovat," doplnil.

Na místopředsedy Pirátů kandidují poslanci Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík, Olga Richterová a Petr Třešňák. Kromě nich usilují o místopředsednický post vysokoškolský učitel Giuseppe Maiello, ředitel vydavatelství Altar Martin Kučera a ředitel zdravotnické neziskové organizace InAverz Zdeněk Hřib. Nominován byl i Jan Köchert, který se ale kandidatury vzdal.

Celostátní fórum Pirátů o víkendu projedná také návrh na dílčí úpravy stanov. Týkají se úpravy pravidel pro schvalování nových členů strany a na omezení kumulace funkcí ve straně. Toto omezení by se nemělo vztahovat na veřejné funkce.

Celostátního fóra Pirátů se účastní každý člen strany. Většina jeho jednání se koná na internetu, podle stanov se ale přinejmenším jednou ročně musí uskutečnit i fyzické setkání celostátního fóra. Na těchto zasedáních se volí vedení a uskutečňují se zásadní hlasování, například o změnách stanov.