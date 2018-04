Praha - Sněmovna by podle Pirátů měla už v prvním kole schvalování zamítnout novelu služebního zákona, kterou předložila menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Změny v systému hodnocení by prý kabinetu usnadnily další personální změny na úřadech, které ministři zahájili už loni. ČSSD, s níž chce ANO uzavřít koalici, dnes naopak projednání změn podpořila. Sněmovna o osudu novely rozhodne asi nejdříve v pátek.

Novela má podle vlády více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Úředníci by nově měli být známkováni jako ve škole. Pokud by dostali čtyřku nebo pětku, mohli by být odvoláni. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky má předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby, což je podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše příliš krátká doba.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) si naopak od novely slibuje vyšší efektivitu a operativnost. Zdůraznil mimo jiné možnost rychlejšího postupu státních zaměstnanců do vyšší platové třídy, pokud při hodnocení dosáhnout vynikajících výsledků. Zmínil možnost námitek proti služebnímu hodnocení. Ministerstva by nemusela hodnocení provádět jednou ročně, ale častěji nebo naopak za delší časové období.

Poslankyně a někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že změna systému hodnocení byla terčem kritiky odborářů. Novela ale neobsahuje ani kritizované podřízení šéfa státní služby předsedovi vlády, ani odvolatelnost ministerských náměstků, připomněla Valachová. Doporučila proto, aby se novelou před dalším schvalováním zabývaly výbory ústavně právní, sociální a pro veřejnou správu.

Novelu kritizovala také organizace Rekonstrukce státu. Podle ní vládní návrh upravuje služební hodnocení tak, že by mohlo být zneužíváno k výpovědím pro nepohodlné úředníky.

Novela má také zavést dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří. Mohly by se do nich přihlásit i osoby z praxe, pokud mají zkušenost z řídících funkcí. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl.

Služební zákon platí od ledna 2015, jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu.