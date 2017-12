Praha - Hokejisté Chomutova prohráli v dohrávce 27. kola extraligy na vlastním ledě s Olomoucí 2:3 po prodloužení a nadále zůstávají v útlumu. Přestože Piráti dvakrát vedli, Kohouti pokaždé vyrovnali a nakonec si vzali po 24 vteřinách prodloužení i druhý bod, který jim vystřelil útočník Jan Knotek. Chomutov prohrál potřetí za sebou a od 22. října nadále čeká na tříbodový zisk, Hanáci venku bodovali pošesté za sebou, celkově pak podeváté z posledních 10 vystoupení.

Piráti se museli hned od třetí minuty bránit ve čtyřech, ale gólman Laco si s největší šancí Knotka poradil. Po vyrovnané pasáži si domácí v přesilovce vytvořili přes minutu dlouhý soustavný tlak, jež vyústil v tyčku, kterou nastřelil Huml.

Po akci Buriana, jenž nepřekonal z levé strany Laca, dostali Chomutovští k dispozici minutu a 46 vteřin dlouhou dvojnásobnou početní výhodu, kterou po Růžičkově nahození Růžičky využil v poslední vteřině úvodní třetiny Vondrka.

Druhou část začal nastřelenou tyčkou Káňa, ale více Olomoučtí v přesilovce při Skokanově trestu nepředvedli. Ve 24. minutě vyrovnal nenápadným nahozením od hrazení Jaroměřský, dokonat obrat mohli Hanáci záhy v přesilovce, kterou však nevyužili.

A po ubráněném oslabení přišla odpověď domácích, když se mezi střelce zapsal novic v chomutovském dresu Dlouhý, jenž zakončil povedenou kombinaci. Poté ani jeden celek nevyužil výhodu jednoho hráče v poli navíc, domácí tak šli do šatny i tentokrát s jednogólovým náskokem.

Na začátku třetího dějství si Piráti zahráli přesilovku, ve které ale vážněji neohrozili Konrádovu branku. Ve 49. minutě vypálil Valach, jenže ho vychytal spolehlivě chytající olomoucká jednička. Konrád si pak poradil si i s dorážkou Růžičky.

Krátce poté začal tlak hostů sílit, ale Laco si se všemi střelami soupeře poradil. Po oddechovém čase na obou stranách ale Kohoutům vyšel tah s hrou bez brankáře, když Vyrůbalík 93 sekund před vypršením základní hrací doby ranou od modré čáry prostřelil všechno, co měl v cestě.

Prodloužení ukončil už v čase 60:24 Knotek, který úspěšně zakončil samostatný únik.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Hráli jsme slušně 58 minut. Zápas byl vyrovnaný, možná jsme byli o malinký krok napřed, ale zase dvě minuty před koncem dostaneme gól. Jako v posledních zápasech; už to začíná být u nás i normální, na ledě byli nejzkušenější hráči, ale nezvládneme buly. Celý zápas hrajeme obětavě, pak ale jediný hráč dvě minuty před koncem nepadne do rány, takhle prohrávat nemůžeme. V prodloužení jsme udělali chybu a dostali jsme třetí gól. Takže jediné, co teď můžeme udělat, je gratulovat Olomouci. Musíme se zvednout, protože všichni víme, kam takhle zamíříme."

Jan Tomajko (Olomouc): "Měli jsme trošku štěstíčka v koncovce, protože jsem téměř celý zápas prohrávali. Domácí dobře bránili střední pásmo, přes které jsme se nemohli dostat. Neměli jsme ani moc střel, takže se k nám v koncovce přiklonilo štěstí, za což jsme strašně rádi, protože ani průběh zápasu neukazoval, že bychom měli vyhrát."

Piráti Chomutov - HC Olomouc 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Vondrka (Skokan), 31. A. Dlouhý (J. Havel, V. Růžička ml.) - 24. Jaroměřský (Holec, Sundher), 59. Vyrůbalík (Jaroměřský, Strapáč), 61. J. Knotek (Vyrůbalík, Eberle). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 3013.

Chomutov: J. Laco - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dietz, Slovák, Dlapa - Vondrka, Sklenář, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Tomica - Lauko, Huml, Poletín - J. Havel, Chlouba, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, L. Galvas, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Roman Vlach, Burian - Ostřížek, Strapáč, J. Káňa II - Jergl, Sundher, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

1. Plzeň 28 16 5 5 2 102:58 63 2. Hradec Králové 30 14 6 3 7 79:54 57 3. Třinec 29 14 3 3 9 81:71 51 4. Vítkovice 29 14 2 4 9 86:70 50 5. Brno 28 11 3 7 7 85:67 46 6. Olomouc 28 8 6 6 8 67:69 42 7. Sparta Praha 28 10 3 4 11 75:79 40 8. Zlín 29 8 6 4 11 68:79 40 9. Mladá Boleslav 29 10 2 4 13 67:71 38 10. Liberec 27 8 6 1 12 66:84 37 11. Pardubice 28 8 4 3 13 67:84 35 12. Chomutov 28 6 4 7 11 67:85 33 13. Litvínov 28 7 4 3 14 59:82 32 14. Jihlava 27 6 4 4 13 60:76 30