Brno - Česká pirátská strana chce po volbách prosadit přímou volbu primátorů, starostů a hejtmanů. Novinářům v Brně to dnes řekl předseda strany Ivan Bartoš. Podle něj by vrchní představitele radnic a krajských úřadů měli stanovit přímo občané ve volbách a případně je odvolávat referendem. Podle Pirátů to přinese vyšší stabilitu i osobní odpovědnost starostů. Kromě toho chce strana dát lidem možnost zákonodárné iniciativy pomocí petic na internetu. O zavedení přímé volby starostů psal ve své knižně vydané vizi i předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Přímá volba starostů je jedním z prvků přímé demokracie, kterou Piráti prosazují. "Od přímé volby si slibujeme osobní odpovědnost osoby primátora nebo starosty, vyšší stabilitu systému a posílení kontrolní role zastupitelstva. Na základě jednokolové volby bude s primátorem volen i náměstek a oba budou odvolatelní občany v referendu," řekl Bartoš. Systém se podle něj osvědčil v řadě měst například na Slovensku nebo v Polsku.

Babiš ve své vizi uvedl, že chce také zavést přímou volbu starostů, kteří by se neopírali o volené radní, ale o profesionální úřednický aparát.

Piráti také chtějí dát lidem možnost zákonodárné iniciativy. Po vzoru Velké Británie si představují vytvoření webové stránky, kam by lidé dávali zákonodárné iniciativy občanů ve formě petic. "V případě zisku 2000 podpisů, u kterých se lidé musejí zaregistrovat, na podnět musí Sněmovna reagovat. U zisku 20.000 podpisů to musí Sněmovna zařadit na program," řekl jihomoravský lídr strany Radek Holomčík.

Piráti v Poslanecké sněmovně zatím chybí. Kandidovali poslední dvoje volby, pětiprocentní hranici pro zisk mandátů ale nepřekročili. Bartoš věří, že se strana letos v podzimních volbách do Sněmovny dostane, podle něj z průzkumů vyplývá, že získá přes pět procent.