Praha - Piráti analýzou právních předpisů či konzultacemi s experty dospěli k názoru, že premiér Andrej Babiš (ANO) stále ovládá společnost Agrofert. Firma by tak podle Pirátů měla vrátit neoprávněně získané dotace a peníze za zakázky, protože zákon o střetu zájmů zakazuje, aby členové vlády byli ovládající osobou ve společnosti, která dotace či zakázky získává. Babiš loni v únoru kvůli zákonu ještě jako ministr financí vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do dvou svěřenských fondů. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK sdělil, že společnost má odlišný právní názor a že Babiš ovládající osobou není.

Piráti odkazují mimo jiné na zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, podle kterého se za ovládající osobu považuje zakladatel svěřenského fondu, ale i obmyšlený, tedy osoba, v jejíž prospěch má být ze strany fondu plněno. "Zejména pak v daňových zákonech je obmyšlený považován za ovládající osobu, a to bez ohledu na to, jestli má či nemá faktickou moc nad samotným fondem," uvedla strana v tiskové zprávě. Podobný postup by podle Pirátů měl platit i u dotací.

Piráti kvůli definici ovládající osoby oslovili i zahraniční experty, například úřad spravující švédský obchodní rejstřík či polskou advokátní kancelář. "Zjištění směřují k jedinému - Andrej Babiš byl a stále je ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Agrofert," uvádějí Piráti. Dotace dostávají podle strany společnosti z koncernu Agrofert neoprávněně. "Neboť byl porušen zákon o střetu zájmů tím, že Andrej Babiš je nadále ovládající osobou holdingu a současně i vládním činitelem," uvedl protikorupční analytik Janusz Konieczny.

Akcie Agrofertu jsou podle Hanzelky v majetku, který tvoří svěřenské fondy, které jsou spravovány svěřenskými správci. "Vzhledem k tomu, že pan Babiš nemá žádná práva ovlivňovat činnost těchto správců, nemá též právo jakkoli ovlivňovat výkon akcionářských práv spojených s akciemi společnosti. Pan Babiš nemá ani jiná práva jiným způsobem ovlivňovat obchodní vedení společnosti. Pan Babiš tedy ve vztahu k této společnosti není ovládající osobou, ani nemá jinou formu kontroly nad touto společností," uvedl mluvčí koncernu.

Jedinou možnost, jak do způsobu fungování fondu může zasáhnout, je podle mluvčího odvolání svěřenského správce. "Avšak pouze porušuje-li své povinnosti při správě fondu. Je dále oprávněn jmenovat a odvolat pouze jednoho ze tří protektorů každého svěřenského fondu. Jiné možnosti ovlivňovat správu svěřenského fondu statuty fondů panu Babišovi nedávají," dodal Hanzelka.

Babiš by si měl podle Pirátů zvolit, zda bude dál ovládat Agrofert a dosahovat na "obrovské dotační sumy", nebo dá přednost svým funkcím ve vrcholné politice. "Bohužel již dnes lze na některých příkladech prokázat, že dotační politika je nastavovaná ve prospěch velkých podniků a je zde podezření, že dochází ke zneužití střetu zájmů," uvedl analytik Pirátů Petr Fojtík.