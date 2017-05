Rozsáhlou retrospektivu britské rockové skupiny Pink Floyd připravilo londýnské Victoria and Albert Museum. Na snímku z 9. května jsou modely hlav použitých na obalu desky The Division Bell

Londýn - Rozsáhlou retrospektivu britské rockové skupiny Pink Floyd připravilo londýnské Victoria and Albert Museum. Uměleckoprůmyslové muzeum známé spíše historickými sbírkami se tak po poctě Davidu Bowiemu opět zaměřilo na rockovou hudbu a znovu si vybralo umělce, pro které je výtvarný výraz podobně důležitý jako hudba.

Expozice, která bude veřejnosti přístupná od soboty 13. května, se otevírá 50 let od vydání debutového singlu skupiny Arnold Layne i od prvního alba The Piper At The Gates of Dawn. Na několikaleté přípravě expozice nabízející na 350 artefaktů se podíleli všichni žijící členové - bubeník Nick Mason, kytarista David Gilmour i někdejší frontman Roger Waters, který skupinu opustil v polovině 80. let.

Chtěli jsme zahrnout vše - hudbu i návrhy scén a výtvarnou stránku vůbec, řekl při zahájení výstavy kreativní ředitel Pink Floyd Aubrey Powell ze studia Hipgnosis, které navrhovalo většinu obalů alb skupiny. "Vše, co Pink Floyd psali, jsou promyšlené koncepty. Nejsou to jednoduché písničky o tom, jak kluk potkal holku a zamilují se do sebe. Jsou to náročná témata, která vydržela za 50 let zkoušku času," dodal Powell.

Výstava je řazená chronologicky - po modelu mikrobusku Bedford, který vozil skupinu v začátcích v 60. letech po štacích po celé Británii, následuje pasáž o londýnském klubu UFO, kde byli tehdy Pink Floyd hlavními hvězdami a průkopníky psychedelické éry. Úvod je věnován i Sydu Barrettovi, který vymyslel název skupiny, byl do roku 1968 jejím frontmanem a hlavním skladatelem, než především kvůli LSD ze skupiny odpadl. Žil pak v ústraní v Cambridge, kde v roce 2006 zemřel.

Z Cambridge vůbec pocházelo jádro Pink Floyd - kromě Barretta i jeho spolužák Waters, stejně jako Gilmour i Storm Thorgenson z pozdějšího studia Hipgnosis. Waters pak na studiích architektury v Londýně potkal Masona a klávesistu Ricka Wrighta. Výstava také nabízí některé architektonické návrhy z jejich studií, která po roce kvůli hudbě opustili. Diváci ale mohou vidět i rákosku a poznámkový sešit ze zmíněné školy v Cambridge.

Je tu spousta exponátů očekávaných u rockové skupiny - kostýmy, množství kytar, bicích, syntezátorů a mixážní pulty, na kterých vznikal typický zvuk skupiny. Návštěvníci si mohou na malých pultech zkusit sami namixovat skladbu Money.

Protože ale k Pink Floyd patřily od samého počátku jevištní show - nejprve psychedelické a posléze spíš divadelní - v největším sále nechybí zeď z alba The Wall, stejně jako nafukovací figuríny, které se vznášely nad scénou, případně postavy, jež se objevily ve stejnojmenném filmu. Kurátoři výstavy nechali postavit i model nedaleké elektrárny Battersea, nad jejímiž typickými komíny se vznáší prase - stejně jako na obalu desky Animals. K obrazům spojovaných s Pink Floyd patří právě neodmyslitelně i obrazy z obalů alb - hořící muž na Wish You Were Here (v předpočítačové době fotograf použil kaskadéra, který se postavil na odpor, když se měl potřinácté nechat zapálit) nebo parsek lámající se do světelného spektra na Dark Side of The Moon.

Výstava se jmenuje Their Mortal Remains (Jejich tělesné pozůstatky) a je odkazem na verš ze skladby Nobody Home z The Wall. Je to pochmurný název, ale rozhodně je přiměřeně floydovský, poznamenal Mason v posledním vydání své knihy Inside Out.

Závěr tvoří místnost, kde se na čtyři stěny promítá nově sestříhaný klip Comfortably Numb z koncertu Live 8, na kterém se v červenci 2005 po dvaceti letech a naposledy sešla celá skupina. Nick Wright zemřel v roce 2008.

Výstava David Bowie Is v roce 2013 byla pro Victoria and Albert prvním velkým výletem do světa populární hudby a vidělo ji v Londýně přes 300.000 lidí. Je pravděpodobné, že Pink Floyd vyvolá podobný zájem. Na první dny je výstava, která potrvá do 1. října, zcela vyprodaná a podle organizátorů se již prodalo několik desítek tisíc vstupenek.

Je to zvláštní pocit, že zajímáme nejen naši generaci, ale i řadu dalších, napsal Nick Mason. "Obzvlášť vzhledem k tomu, že v roce 1967 jsme všichni věděli, že fenomén rocku je pomíjivý a mysleli si, že za pár let si zas budeme muset vydělávat v architektonickém studiu. Přinejlepším."