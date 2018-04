Baku - Piloti Red Bullu Daniel Ricciardo a Max Verstappen doufají, že po vzájemné kolizi, která je oba vyřadila z dnešní Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1, jim vedení stáje nezakáže mezi sebou závodit. Oba se zatím pouze musejí omluvit členům týmu v jeho sídle v Milton Keynes.

Oba jezdci spolu v Baku dlouho tvrdě bojovali o čtvrté místo a to se jim nakonec stalo osudným jedenáct kol před koncem. Ricciardo zezadu vrazil do Verstappena a pro oba vozy závod skončil. "Je mi jedno, kdo to zavinil. Oba by měli mít dost rozumu, aby se něco takového nestalo. Učiníme opatření, aby se to už neopakovalo," prohlásil Helmut Marko.

"Vždycky je necháváme závodit, nemáme týmovou jedničku a dvojku. Ale na oplátku od nich očekáváme určitou odpovědnost," přidal bývalý rakouský závodník, který působí jako poradce Red Bullu a šéf týmového programu pro přípravu pilotů.

Verstappen si však myslí, že zákaz vzájemných soubojů není řešením. "Zbytečně jsme tým připravili o hodně bodů, ale musíme to pořádně probrat. Zákaz závodění není krokem vpřed, i když samozřejmě kolize dvou aut z jednoho týmu nikdy nedělá dobrý dojem. Ale hned po závodě jsme spolu s Danielem mluvili, jsme v pohodě," prohlásil nizozemský pilot.

"Myslel jsem, že ho předjedu z vnitřku. A když už jsem tam byl, tak už jsem nemohl uhnout," popsal incident Ricciardo. "Oba se teď cítíme provinile. Zkazili jsme celému týmu závod, přestože nás vždycky nechali závodit, což je super. Mrzí mě to," dodal.

Vedení zatím o žádném postihu nerozhodlo, oba piloti se však musejí v sídle stáje v Milton Keynes omluvit zaměstnancům. "Udělají to před dalším závodem v Barceloně. Omluví se všem členům týmu, protože tohle je týmový sport a oni na to zdá se zapomněli," prohlásil šéf Red Bullu Christian Horner.