Praha - Financovat plánované zvýšení důchodů od příštího roku z peněz na privatizačních účtech nic nevyřeší, je třeba reforma celého důchodového systému. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl bývalý ministr financí Ivan Pilný (ANO). Vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi nedávno schválila novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR, která mimo jiné usnadňuje převod peněz mezi tzv. Fondem privatizace a státním rozpočtem.

Od ledna 2019 by měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o 1000 korun měsíčně. Státní pokladnu by mělo zvýšení důchodů stát zhruba 14,5 miliardy korun. Ve fondu bylo ke konci loňského roku 21,96 miliardy korun. Novelu, kterou ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident, kritizuje opozice.

"Tohleto vyprázdnění nic nevyřeší, to jsou tak drobné vzhledem k tomu, co se vyplácí a bude vyplácet v té penzijní záležitosti, že ta reforma je nutná. Parciální kroky mohou krátkodobě opravdu rozpočet vylepšit, ale když se podíváme na rozměr, tak 14 miliard, kdyby se to proinvestovalo alespoň, prosím. Ale spotřebovat je...," řekl dnes Pilný. Uvedl také, že závod v populismu v Česku podle něj může vyhrát pouze předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

V minulém roce se na důchody vyplatilo poprvé přes 400 miliard korun, bylo to 404,4 miliardy. Z toho 333,8 miliardy dostali starobní důchodci a důchodkyně. Na invalidní důchody se využilo 43,6 miliardy korun, na pozůstalostní 27 miliard. Celkem se na důchody loni vybralo 405,3 miliardy Kč. Důchodový systém v Česku se tak poprvé po osmi letech dostal ze schodku.

Babiš minulý týden uvedl, že zvláštní důchodový účet, z něhož by se seniorům vyplácely penze, by měl vzniknout v roce 2020. Do té doby by měl stát uskutečnit důchodovou reformu, která by měla mimo jiné obsahovat podnikové důchodové připojištění, dodal.

Fond privatizace jsou fakticky zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy od společnosti ČEZ.