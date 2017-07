Ilustrační foto - Ministr obrany Martin Stropnický si prohlíží vůz značky Jeep, jedno z vozidel, která by mohla nahradit stará terénní auta české armády. Ve vojenském prostoru Dědice u Vyškova představilo 28. února dvanáct firem 20 značek jejich možných nástupců. Armáda předběžně plánuje kolem roku 2020 výměnu asi 700 terénních aut, především starých vozů UAZ a dosluhujících Land Roverů.

Ilustrační foto - Ministr obrany Martin Stropnický si prohlíží vůz značky Jeep, jedno z vozidel, která by mohla nahradit stará terénní auta české armády. Ve vojenském prostoru Dědice u Vyškova představilo 28. února dvanáct firem 20 značek jejich možných nástupců. Armáda předběžně plánuje kolem roku 2020 výměnu asi 700 terénních aut, především starých vozů UAZ a dosluhujících Land Roverů. ČTK/Šálek Václav

Praha - Ministra financí Ivana Pilného (ANO) dnes čeká další vyjednávání o rozpočtu pro příští rok. Sejde se s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO). Straničtí kolegové o rozpočtu pro resort obrany mluvili již na konci května. Stropnický tehdy Pilného informoval, že pokud chce Česká republika dodržet alianční závazky a plány na nákupy vojenské techniky, musí do roku 2020 stoupnout výdaje na obranu na 1,4 procenta HDP.

V návrhu rozpočtu, kterým se vláda začala zabývat 12. června, se počítá s tím, že vojáci by v roce 2020 dostali 1,16 desetin procenta HDP. Stropnický tento plán kritizoval a odvolával se na závazky v NATO. Česko spojencům slíbilo, že do roku 2020 bude na obranu dávat 1,4 procenta HDP a do roku 2024 dvě procenta.

Ministerstvo obrany opakovaně čelilo výtkám kvůli tomu, že nedostatečně čerpá peníze, které má k dispozici. Kritika pramení z toho, že resortu se nedaří dokončovat modernizační projekty, jejichž součástí jsou nákupy nového vybavení armády.

Minulý týden, když vláda schválila zakázku na nákup obrněných vozidel za více než devět miliard korun, Stropnický uvedl, že další velké nákupy už před říjnovými volbami předkládat nebude. Chce ale pokračovat v přípravách zakázek.