Praha - Ministr financí Ivan Pilný (ANO) bude dnes jednat s ministryní práce Michaelou Marksovou (ČSSD) o podobě rozpočtu jejího resortu na příští rok. Podle návrhu by v roce 2018 celkové sociální výdaje i s částkou na podporu zaměstnanosti měly činit 657,05 miliardy korun. Letos se má vydat 619,4 miliardy. Vedení ministerstva se zamýšlenými položkami zatím spokojeno není, podle něj chybí peníze na už schválená opatření.

Za růstem sociálních výdajů je výraznější zvyšování penzí. Od ledna by se starobní důchod měl podle plánů v průměru zvednout o 501 korun, tedy o 4,2 procenta. Vyplácet se v příštím roce začne také otcovská a vyšší nemocenská při delším stonání. Mohlo by se zavést až tříměsíční ošetřovatelské volno, o kterém bude hlasovat Senát nejspíš v polovině srpna. Vyšší budou dětské přídavky, dosáhne na ně víc rodin. Zvedne se rodičovská pro vícerčata.

Podle navrhovaného rozpočtu by výdaje na důchody měly příští rok činit 438,1 miliardy. Letos to má být 416,45 miliardy. Z nemocenského by se mělo vydat 32,71 miliardy místo letošních 27,54 miliardy. Do dávek v hmotné nouzi by mělo putovat 10,05 miliardy, letos to má být 9,66 miliardy. Příspěvek na péči si letos vyžádá asi 23,8 miliardy, v příštím roce by to mělo být 25,5 miliardy. Dávky státní sociální podpory jako rodičovská, porodné, přídavky na děti a příspěvky na pěstounskou péči by v příštím roce měly vyjít na 45,25 miliardy, letos na 40,8 miliardy.