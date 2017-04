Příbram - Fotbalisté Příbrami zvládli další klíčové utkání v boji o prvoligovou záchranu, když ve 22. kole doma porazili 1:0 Bohemians 1905 gólem Tomáše Pilíka z přímého kopu. Na místa záchrany ale Středočeši stále ztrácí z poslední příčky šest bodů, jelikož vyhrál i čtrnáctý Hradec Králové. Naopak situace se stále více komplikuje pro Bohemians, kteří už mají na Příbram náskok také šest bodů a na předposlední Jihlavu dokonce jen čtyři body.

Šlo o důležitý záchranářský souboj a tomu odpovídal i průběh utkání. Oba týmy nechtěly udělat chybu a útočilo se opatrně. Bohemians se sice snažili kombinovat, ale nebezpečnější byla Příbram, která se dostávala do rychlých brejků.

Už v šesté minutě byl blízko gólu Rezek, který napálil míč jen do břevna. Sudí však domácímu kapitánovi navíc odpískal útočný faul. Krátce na to pálil aktivní bek Divíšek, na druhé straně protáhl gólmana Hrušku střelou z dálky Jirásek.

Ve 22. minutě podržel Bohemians brankář Berkovec, který zneškodnil dobrou střelu Suchana. Jinak ale dominovaly hlavně obě obrany, zatímco útoky potvrzovaly, proč patří mezi nejhorší v sezoně. Vždyť hned šest týmů nastřílelo více branek, než Příbram a Bohemians dohromady.

Ve druhé půli si Pražané vytvořili převahu, ale dostávali se jen ke standardním situacím, které Příbram dokázala ubránit. A naopak sama z jedné v 68. minutě udeřila. Pilík si stoupl k přímému kopu z 19 metrů a zamířil ideálně na vzdálenější tyč. Brankář Berkovec se natahoval marně.

Pilík tak potvrdil svou důležitost pro tým, když jeho góly přinesly poslední tři výhry Příbrami. Bohemians už z tlaku srovnání nevytěžili a protáhli čekání na ligovou výhru na 10 utkání. Navíc venku čekají na gól už 536 minut.

Hlasy po utkání

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Utkání se mi samozřejmě hodnotí dobře vzhledem k tomu, že jsme vyhráli nad Bohemkou, která je velmi kvalitním a bojovným týmem. Myslím si, že náš výkon měl i fotbalovou kvalitu. Ve druhém poločase jsme se dostali v určitou chvíli pod tlak, ovšem to jsme ustáli a potrestali jsme soupeře z přímého kopu, kdy to Tomáš Pilík výborně trefil a utkání jsme dovedli do vítězného konce. Tomáš to netrénuje, má tu pravačkou danou od přírody, má tuhle střelu na tuty. Výhra Hradce pro nás není nepříjemná zpráva, protože zachrání se týmy, které budou mít 30 a více bodů. Musíme se proto koukat hlavně na sebe a uhrát dokonce ligy tolik bodů, kolik bude potřeba."

Miroslav Koubek (trenér Bohemians): "Je to pro nás komplikace, začíná to být složité. My jsme prohráli, protože jsme první poločas doslova prohospodařili. Byli jsme málo v pohybu, málo jsme se nabízeli. Nevyvinuli jsme na soupeře žádný větší tlak a dostávali jsem se málo do zakončení. Příbram byla lepší a kvalitnější, čímž se dostávala do výhodných situací. V poločase jsme si nějaké věci vyříkali. Fotbal je ale paradoxní. My jsme se zvedli, byli jsme aktivnější, měli jsme tam za stavu 0:0 dvě velké šance, velké množství standardek, ovšem z protiútoku udělal Honza Kuchta hloupý faul. Poskytli jsme Příbrami to, co má ráda, zejména Tomáš Pilík, což jsou standardní situace. Pilík to trefil a pak to dobývání už byla taková křeč."

1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)

Branka: 68. T. Pilík. Rozhodčí: Marek - Myška, Antoníček. ŽK: Krameš, Divíšek, T. Pilík, Ayong - Krch. Diváci: 3128.

Sestavy:

Příbram: Hruška - Tregler, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Bazal, Suchan (83. Květ), Krameš, T. Pilík (90. Trapp), Rezek - Kacafírek (74. Ayong). Trenér: K. Tobiáš.

Bohemians: Berkovec - Hašek, Buchta (77. Nitrianský), Krch (65. Kuchta), Šmíd, Havel - Jirásek, Hubínek - Mašek, Markovič (46. Kabajev), Luts. Trenér: Koubek.