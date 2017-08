Brno - Středopolař fotbalistů Brna Tomáš Pilík litoval po dnešní bezbrankové remíze nevyužité brankové příležitosti. On sám si dvakrát v průběhu utkání neporadil s brankářem soupeře Tomášem Fryštákem. I když Zbrojovka nedala gól, po dvou porážkách v lize a jedné v poháru dosáhla alespoň na první ligový bod v sezoně.

"Příležitosti byly, celkem dost. Alespoň jsme předvedli výkon, od kterého se dá odrazit. Věřím, že když budeme pokračovat v této hře, tak tři body přijdou v dalších zápasech," řekl novinářům po utkání osmadvacetiletý Pilík, který do jihomoravské metropole zamířil v letní přestávce z Příbrami.

Trenér Svatopluk Habanec si od něj slibuje, že nahradí tvůrce hry Pavla Zavadila, jenž po sezoně odešel do Opavy. Pilík v dnešním utkání svou roli naplnil. Byl u zrodu většiny akcí domácích fotbalistů.

"Dnešní utkání nebylo jednoduché. Chtěli jsme nepovedený start hodit za hlavu. Nechtěli jsme se už v prohrách babrat. Soustředili jsme se hlavně na sebe, nikoliv na soupeře. Výkon byl slušný, chyběl tomu pouze gól," tvrdil Pilík, jenž připustil, že sebevědomí dodala jeho týmu neproměněná penalta soupeře už po necelé čtvrt hodině hry.

"Možná, že to byl jeden z impulzů, který nás nakopl. Po většinu zápasu jsme měli hru pod kontrolou. Vypracovali si šance. Ať už moje dvě, nebo Kratochvílovu ránu do břevna. Bylo to spíše o naší smůle. Stačilo pár centimetrů a míč skončil v bráně," poznamenal.

Největší šanci měl Pilík po Přichystalově přihrávce, kdy se ocitli sám před Fryštákem. "Obránce šel do bloku, takže jsem neměl moc času. V první chvíli jsem přemýšlel, že to vezmu na dva doteky. Ale nešlo to. Musel jsem situaci řešit levou nohou. Nebyla to natolik silná střela, aby ohrozila brankáře," popsal Pilík svou neproměněnou šanci.

Ve druhém poločase hrála Bohemka hodně zataženě. "Vyplynulo to z toho, že jsme zjednodušili hru a sbírali odražené balony. Hráli jsme hodně na Koného, který spoustu míčů podrží a váže na sebe dva až tři protihráče," dodal.

Po úterní prohře v domácím poháru s třetiligovým HFK Olomouc na celý brněnský tým dolehla psychická krize, kterou řešila společná večeře. "Vyříkali jsme si špatné výsledky, které nás dostaly do nepohody. Hlavně nezdar v poháru, což byla ostuda. Za vším jsme udělali tlustou čáru. Dnes už bylo znát zlepšení, což beru jako pozitivní zjištění," tvrdí Pilík.