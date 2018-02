Fotbalový reprezentant Bořek Dočkal (uprostřed) zamířil z čínského Che-nan Ťien-jie do amerického týmu Philadelphie Union. Na snímku jsou s Dočkalem zleva sportovní ředitel zámořského klubu Earnie Stewart, hlavní trenér Jim Curtin, Dočkalův agent Viktor Kolář a technický ředitel klubu Chris Albright.

Filadelfie - Český fotbalový reprezentant Bořek Dočkal definitivně zamířil z čínského Che-nan Ťien-jie do Philadelphie Union. Americký klub ze zámořské MLS dnes dotáhl hráčovo roční hostování. Informovala o tom agentura Sport Invest, která devětadvacetiletého záložníka zastupuje.

Dočkal do Spojených států odletěl jednat se svým agentem Viktorem Kolářem už před týdnem a náročná jednání mezi kluby se povedlo dotáhnout až nyní. "Svou roli hrály rodinné důvody. Očekáváme druhého potomka, setrvání v Číně by znamenalo poměrně dlouhé odloučení od rodiny, s čímž bychom se těžko smiřovali. Snažili jsme se najít řešení, probíhalo to poměrně komplikovaně a dlouho. Che-nanu patří dík, že mě pochopili," uvedl Dočkal.

"Věcí, které mě na angažmá v Americe lákají, je samozřejmě víc. V první řadě je to fotbal, chci si vyzkoušet soutěž, která je na velkém vzestupu, objevují se v ní zajímavá jména, každým rokem jde kvalita výrazně nahoru. Taky to bude nová životní zkušenost pro mě i pro rodinu - ve smyslu nové kultury, zlepšení si jazykové vybavenosti, protože jsem nikdy neměl možnost žit v anglicky mluvící zemi," doplnil Dočkal.

Do Che-nanu přestoupil před rokem z pražské Sparty za údajných 230 milionů korun. Šlo o druhou nejvyšší částku za přestup tuzemského hráče z domácí ligy do zahraničí.

Nyní ho čeká další neobvyklá štace. "Budu objevovat druhou ne úplně typicky fotbalovou destinaci v rychlém sledu po sobě. Nemůžu o sobě říct, že bych byl povahou dobrodruh a cestovatel. Ale beru to tak, že fotbalová kariéra je jen část života, člověk by se měl neustále obohacovat v různých směrech, odvětvích, vyvíjet se dál jako osobnost. S těmito zkušenostmi je to potom jednodušší, člověk získává jiný náhled na spoustu věcí," konstatoval Dočkal.

V minulém ročníku MLS obsadila Philadelphia ve své konferenci osmé místo a neprošla do play off. "Sezona se hraje stejným systémem jako v Číně, takže to pro mě nebude nic nového. Liga se zlepšuje každým rokem, přicházejí zajímavá jména, hráči, o kterých tady moc nevíme. Třeba mladí kluci za velké peníze z Jižní Ameriky. Už to není jako před lety, kdy soutěž lákala spíš starší hráče za zenitem. Kdybych měl někoho jmenovat, tak jsem zvěděný třeba na Giovinca z Toronta," uvedl Dočkal.

Těší se, že v městě navštíví i jiné sporty. "Nikdy jsem neměl možnost do Ameriky vyrazit. Celkově jsem hodně sportovně založený. Hlavně se těším na NHL, chci se jít podívat na české kluky, vypadá to, že by mohli mít dobrou sezonu. Hraje se tam i NBA, těším se, protože chci vidět všechny tyhle velké sporty naživo," podotkl Dočkal.

Bývalý hráč Slavie Praha, Kladna, Liberce, tureckého Konyasporu a norského Rosenborgu Trondheim během minulé sezony čínské ligy odehrál 23 utkání s bilancí čtyř gólů a pěti asistencí. V reprezentaci má na kontě 35 zápasů a šest branek.