Ústecký krajský soud začal 19. června projednávat případ Zdeňka Pfeifera (vpravo), který čelí obžalobě za vědomé šíření viru HIV. Muži, který se rok skrýval v Thajsku, hrozí až 12 let vězení. Podle obžaloby nakazil i tehdy nezletilého chlapce.

Ústecký krajský soud začal 19. června projednávat případ Zdeňka Pfeifera (vpravo), který čelí obžalobě za vědomé šíření viru HIV. Muži, který se rok skrýval v Thajsku, hrozí až 12 let vězení. Podle obžaloby nakazil i tehdy nezletilého chlapce. ČTK/Zavoral Libor

Ústí nad Labem - Zdeněk Pfeifer má za vědomé šíření viru HIV strávit 11,5 roku ve vězení. Dnes o tom rozhodl ústecký krajský soud, který ho uznal vinným z ublížení na zdraví, šíření nakažlivé nemoci a dalších činů. Podle soudu měl nechráněný sex s desítkami mužů, kterým o nemoci neřekl. Dva z nich podle státního zástupce nakazil. Mladšímu z nich bylo v té době 14 let. Mimo to má Pfeifer zaplatit náhradu škody jak některým obětem, tak zdravotní pojišťovně.

Pfeifer se podle soudu dozvěděl v září 2013, že má v těle virus HIV. Podle soudu měl v průběhu zhruba dvou let sexuální kontakty se dvěma desítkami mužů, kterým zamlčel, případně zcela popřel, že je nositelem viru HIV.

Nemocí nakazil Pfeifer dva své sexuální partnery. Jednomu z nakažených bylo v té době 14 let. Obžalovaný si chlapce vyhlédl v létě 2014 na koupališti a scházel se s ním opakovaně. Za sex mu platil od 50 do 300 korun. Pfeifer sex s chlapcem v době, kdy byl nezletilý, popřel. U soudu opakovaně tvrdil, že všem mužům o své nemoci řekl. Tomu ale soud neuvěřil.

Někteří z Pfeiferových partnerů se k řízení připojili. Dnes mladistvý mladík, který onemocněl, požadoval 1,1 milionu korun, další pak většinou po desítkách tisíc. Soud jim peníze přiřknul. Obžaloba Pfeifera vinila z 27 různých skutků. Soud jich část vyloučil k samostatnému projednání. Pfeifer si má trest odpykat ve věznici se zvýšeným dozorem.

V době, kdy byl Pfeifer vyšetřován policií, odjel do Thajska. Popřel ale, že by utekl. Kriminalisté po něm pátrali od začátku ledna 2016. O rok později byl zadržen na thajském ostrově Phúket. Tamní úřady ho obratem deportovaly do Česka. Od ledna je Pfeifer ve vazbě kvůli obavám z útěku a pokračování v trestné činnosti.