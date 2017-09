Liberec - Před měsícem fotbalista Milan Petržela vypadl z plzeňské sestavy a dokonce měl svolení, že si může najít nové angažmá. I kvůli zranění Václava Pilaře ale nakonec čtyřiatřicetiletý záložník ve Viktorii zůstal, dostal se zpět na hřiště a ve druhém utkání po návratu do zahajovací jedenáctky byl jedním z hlavních strůjců vítězství 3:0 v Liberci. Připsal si první soutěžní gól od konce dubna, k tomu přidal dvě asistence a stal se hráčem zápasu.

"Bilance 1+2 to je bomba. Jsem krajní ofenzivní hráč, jsem na hřišti od toho, abych dával góly a případně na ně nahrával. Dneska se to povedlo maximálně," pochvaloval si Petržela v rozhovoru s novináři.

Trefil se v lize poprvé od 29. dubna a zápasu s Duklou. "Kluci si ze mě neutahovali, už jsou zvyklí, že nedávám branky, že spíš nahrávám. Takže jsem byl furt v klidu a nebyl jsem pod žádným tlakem," prohlásil Petržela.

Po utkání v Jablonci na začátku srpna tři zápasy nehrál a dokonce ani nebyl v nominaci. Pak mu ale pomohlo zranění spoluhráče Pilaře. "Kádr je široký, byl jsem v takové situaci, že jsem si mohl hledat angažmá. Ne že bych si ho hledal, ale měl jsem svolení. Byli určení tři krajní záložníci, kteří mají přednost přede mnou. Samozřejmě mě nikdo nevyháněl z Viktorky, ale situace byla taková, že kdybych si něco našel, mohl jsem jít," uvedl Petržela.

"Pak se zranil Venca Pilař a zůstal jsem v Plzni. Dostal jsem se na lavičku, potom do základu a jsem rád, že mi to teď takhle vyšlo. Snad se tam udržím a tu pozici mám zase trošičku jinou. Tak uvidíme, trenér musí postavit 11 hráčů, je to na něm," dodal bývalý reprezentační záložník.

Někdy mu bývá vyčítána zbrklost v koncovce, dnes si ale při druhém gólu počínal před brankářem chladnokrevně. "Neviděl jsem nikoho líp postaveného. Brankář proti mě vyběhl, roztáhl ruce, takže bych to těžko dával nahoru. Snažil jsem se to trefit mezi nohy, většinou je gólman roztáhne," uvedl Petržela.

Byl vyhlášen hráčem zápasu a pochvalu si vysloužil i od plzeňského kouče Pavla Vrby. "Jsem spokojený s tím, že Milan i když třeba nedostával tolik prostoru, kolik by si představoval, tak přesto tvrdě pracoval na tréninku. Teď se mu to odvděčuje tím, že má skvělou formu. Jsem rád, že nám opět pomáhá a je opět hodně důležitým hráčem v mužstvu," řekl Vrba.

Petrželu těší, že Plzeň v šesti kolech neztratila ani bod. "Jasné, že se to úplně nečekalo. Prostě nám to jde, šňůra, je to super. Musíme to držet. Dneska jsme měli vepředu docela dost prostoru na brejky, kdybychom dva tři ještě využili stoprocentně, mohli jsme vyhrát i víc," uvedl Petržela, jehož tým dostává hned od úvodu sezony pod tlak dva hlavní předsezonní aspiranty na titul Slavii a Spartu. "Když se vyhrává, líp se sledují výsledky, jak hrají oni. Ale ještě je na to brzo, abychom to nějak víc sledovali," dodal.