Litvínov - Hokejový útočník Jakub Petružálek z Třince si letos podruhé připsal vítězný gól proti Litvínovu a opět se tak výrazně podílel na výhře Ocelářů nad klubem, jehož je odchovancem. Stejně jako v lednu si navíc mohl po skončení utkání užít na Stadionu Ivana Hlinky aplaus fanoušků, kteří jej ocenili i přesto, že se podílel na porážce jejich týmu.

"Bylo to výborné, stejně jako vždy, když jsem tady hrál poté, co jsem odešel do Třince. Vždy skandovali moje jméno. Asi mi teď už nezazlívají, že jsem šel ke konkurenčnímu týmu," řekl Petružálek po třinecké výhře 5:2.

Dvaatřicetiletý útočník opustil Litvínov v roce 2015 poté, co výrazně pomohl k zisku historického mistrovského titulu. Po sezoně ve Švédsku a Rusku se vrátil do extraligy, ale zamířil do Třince. "Co více si přát? Vyhrajeme tady za tři body a ještě si na vás vzpomenou fanoušci. Krásný pocit," uvedl.

Petružálek se mezi střelce zapsal ve 44. minutě, kdy využil chybu v litvínovské rozehrávce a v oslabení posunul Třinec do vedení 3:2. "Trošku jim to tam uteklo, Jura Polanský prohodil hráče a já už to pak měl jednoduché. Jel jsem na Petriho (brankáře Petráska), který čekal střelu na lapačku nahoru, ale měl to otevřené mezi nohama, tak jsem to šoupnul tam," popsal svoji trefu.

Tradičně ji neslavil. "Je to ohrané klišé, ale když někdo hraje na domácím hřišti, tak góly moc neslaví," řekl Petružálek, který vstřelil druhou branku v sezoně. Kvůli zranění totiž nastoupil teprve k devátému utkání. "Noha je stoprocentní, pomůže i Liga mistrů, kde máme další zápasy. Zapracování je o to rychlejší," uvedl Petružálek.

Třinec výhrou v Litvínově ukončil téměř měsíční čekání na tři body. "Doufám, že nám to pomůže. Teď máme dva zápasy doma a doufám, že nám úspěch v Litvínově pomůže k tomu, abychom brali šest bodů doma," poznamenal Petružálek. Slezany nyní čekají zápasy s Olomoucí a Zlínem.

Přestože mu nynější rychlý sled zápasů vyhovuje, přiznal, že by na druhý svátek vánoční radši nehrál. "Osobně bych dal 26. celé extralize volno, ať jsou všichni s rodinami o den déle. Mrzí mě to a myslím, že by se na to vedení ligy mělo zaměřit. Přeložit jeden zápas na jiný termín není až tak těžké," podotkl.

On sám však díky tomu, že Třinec hrál v Litvínově, byl s rodinou o den déle než jeho spoluhráči, kteří na sever Čech odjeli už v pondělí. "My jsme měli sraz tady, takže jsem tu byl od 22. a byl jsem tři dny doma," řekl Petružálek. "Hokej se ale změnil. V dnešní době je nám jedno, jestli je 26. nebo 31., bereme to profesionálně," dodal.