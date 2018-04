Moskva - Hokejisté Petrohradu v Kontinentální lize titul neobhájí. V šestém finále Západní konference sice vedli už v páté minutě na ledě CSKA Moskva 2:0, ale nakonec prohráli 2:3 v prodloužení a sérii ztratili 2:4. Vítěznou branku vstřelil v čase 69:35 útočník Michail Grigorenko, který se v utkání trefil dvakrát.

Klub CSKA Moskva, jenž získal v bývalé sovětské lize 32 titulů, bojuje v jubilejním 10. ročníku KHL o první triumf. Ve finále se utká s Kazaní, v níž působí momentálně zraněný český útočník Jiří Sekáč. Boje o Gagarinův pohár začnou v sobotu 14. dubna v Kazani.

V souboji gigantů, v jejichž kádrech je dohromady 23 olympijských vítězů z únorových her v Pchjongčchangu (15 v Petrohradu a 8 v CSKA), začali lépe hosté. Po 93 vteřinách otevřel skóre Nikita Gusev a na 2:0 zvýšil Ilja Kovalčuk, který možná sehrál na nějakou dobu poslední duel v KHL, protože by se chtěl vrátit do NHL.

Obrat načal ve 35. minutě Nikita Nestěrov a v čase 56:23 vyrovnal Grigorenko, který se prosadil i v nastavení. CSKA otočil sérii z 1:2 na 4:2 na zápasy a zahraje si finále KHL podruhé. Před dvěma roky prohrál 3:4 na utkání s Magnitogorskem.

Výsledek semifinále play off KHL

Západní konference - 6. zápas:

CSKA Moskva - Petrohrad 3:2 v prodl., konečný stav série 4:2.