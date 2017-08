Budapešť - Judista Pavel Petřikov skončil na mistrovství světa na děleném pátém místě. V Budapešti podlehl v duelu o bronz bývalému mistru světa Boldbátarovi Ganbatovi z Mongolska. V semifinále předtím nestačil na světovou dvojku a pozdějšího šampiona Naohisu Takata z Japonska. Druhý z Čechů ve váhové kategorii do 60 kilogramů David Pulkrábek vypadl ve druhém kole.

Jednatřicetiletý Petřikov byl na osmém MS a nejlépe dosud dopadl v roce 2009, kdy skončil na děleném sedmém místě. Po osmi letech dokázal své maximum vylepšit, ale medaile mu těsně unikla. Cenný kov na MS dosud získali z českých reprezentantů jen Vladimír Kocman, Jiří Sosna, Lukáš Krpálek a Petřikovův otec a trenér Pavel Petřikov starší, který byl stříbrný v roce 1981. Za posledních 26 let ale zaznamenal na MS mezi muži lepší výsledek jen Krpálek v podobě dvou bronzů a zlata z roku 2014.

"Před turnajem bych páté místo bral, ale teď převládá pocit, že medaile byla blízko. Ocením ho asi až zpětně. Teď je to spíše smutné," litoval Petřikov v rozhovoru pro Radiožurnál. "Měl jsem tu ženu, sestru, kamarády, otce na lavičce. Škoda, že jsem se jim neodvděčil tou medailí. Musím se teď dát zdravotně dohromady a pak si promyslet, co s kariérou dál," dodal.

V prvním kole Petřikov porazil Ukrajince Artěma Lesjuka na wazari v závěru. Ve druhém měl za soupeře favorizovaného Francisca Garrigose ze Španělska a dokázal ho zaskočit.

Minutu a půl před koncem Petřikov světovou trojku zalomil na záda a hned se přestal prát s vidinou, že jde o ipon. Jenže rozhodčí ukázal jen wazari a duel nezastavil, čehož se Španěl pokusil využít a snažil se Petřikova udržet na zemi. Po přezkoumání videa ale sudí rozhodnutí změnili a udělili českému reprezentantovi ipon.

"Trefil jsem to na jednu ze svých osobních technik, kterou hodně piluju. Jsem rád, že mi to proti němu vyšlo, protože to byl určitě jeden z adeptů na medaili. To mě nakoplo do dalších bojů," řekl Petřikov.

V osmifinále se pak trápil se světovou pětapadesátkou Moritzem Plafkou z Německa. Dostal dva tresty, jenže po 40 vteřinách prodloužení dokázal bodovat wazari a mohutně slavil postup. Také ve čtvrtfinále musel do prodloužení, po minutě pak hodil Kazacha Gusmana Kyrgyzbajeva na ipon.

"Byl to hodně těžký zápas. V únoru jsem s ním prohrál v Paříži. Má šikovný úchop a je to proti němu fyzicky dost náročné," popsal Petřikov.

V semifinále ale nestačil na mistra světa z roku 2013 a bronzového medailistu z olympijských her v Riu de Janeiro. Takatovi minutu a půl před koncem vyšel útok, získal wazari a už postup ubránil. "Semifinále bylo těžké. Japonec si držel svůj úchop a vůbec mě nepustil do hry. Ten si to pohlídal zkušeně," připustil judista z Hradce Králové.

Smolně pro Petřikova skončil i duel o bronz proti Gambatovi. Vyrovnaný souboj rozhodl soupeř 20 vteřin před koncem útokem na wazari. Petřikov už neměl čas na odpověď a prohrál i třetí vzájemný duel.

"Bylo to vyrovnané. Já si věřil, že ten chvat dám. Třikrát to těsně nevyšlo a napočtvrté on už na to čekal a okontroval mě. Ale kdybych to nezkusil, tak bych toho třeba litoval," dodal Petřikov.

Jednu výhru si v turnaji připsal Pulkrábek, který zdolal Julia Molinu z Guatemaly. Ve druhém kole však ve druhé minutě prodloužení smolně podlehl Mansinhovi z Portugalska.

Mistrovství světa v judu v Budapešti:

Muži do 60 kg: 1. Takato (Jap.), 2. Safarov (Ázerb.), 3. Gambat (Mong.) a Urozbojev (Uzb.), 5. Petřikov (ČR) a Tilovov (Uzb.), ...Pulkrábek (ČR) vypadl ve 2. kole.

Ženy do 48 kg: 1. Tonakiová (Jap.), 2. Munchbatová (Mong.), 3. Galbadrachová (Kaz.) a Kondová (Jap.), 5. Dolgovová (Rus.) a Nikoličová (Srb.).