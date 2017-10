Litvínov (Mostecko) - Litvínovský gólman Michael Petrásek si v duelu 11. kola extraligy proti Pardubicím připsal třetí čisté konto, díky kterému se posunul do čela statistik, ale žádnou radost z toho neměl. Poslední Severočeši totiž prohráli s třináctými Pardubicemi 0:1 po samostatných nájezdech a jejich černá série se natáhla už na sedm porážek.

"Nula mě netěší vůbec. Jsem maximálně vytočený. V první třetině to byl průchoďák, Pardubice si dělaly, co chtěly," řekl po utkání Petrásek. V utkání pochytal 37 soupeřových pokusů, z toho 15 jich bylo v úvodním dějství, v kterém hostující Dynamo kralovalo.

Litvínov nakonec dokázal vyslat na pardubického Milana Kloučka 45 střel, ale potvrdil, že jej trápí produktivita. Po deseti duelech má na kontě jen 12 branek a krčí se na chvostu tabulky se sedmi body. "Leží na nás deka. Když už branky nedostaneme, tak ani nejsme schopni nějakou dát. Máme horší průměr než některé fotbalové týmy," podotkl Petrásek, jehož překonal jako jediný v nájezdech kanadský útočník Peter Quenneville.

Současná krize je na ledě cítit i podle centra Martina Hanzla, který si v srpnu v duelech proti Slovensku odbyl premiéru v české reprezentaci. "První třetina byla z naší strany šílená, musíme poděkovat brankáři, jinak mohlo být opět po utkání," kroutil Hanzl hlavou nad nepodařeným vstupem do zápasu.

"V kabině byla v první přestávce bouřka. Zažil jsem tady něco podobného poprvé za dva roky, co jsem tady. Lítaly tam různé věci. Splnilo to ale svůj účel, od druhé třetiny jsme hráli tak, jak jsme chtěli," prohlásil třiadvacetiletý centr.

Litvínovští by neradi opakovali sezonu 2015/16, v které hned po zisku historického titulu zachraňovali účast mezi elitou až v baráži. Vylepšit bilanci se budou snažit už v úterý v dohrávce 4. kola na ledě pražské Sparty.

"Sedmá porážka v řadě, to je hrozivé číslo. Musíme jít ale dál, vyspat se z toho, zítra přijít s čistou hlavou a pokusit se uhrát něco na Spartě. Není tady vyložený střelec, proto některé akce přehráváme, jsou tu hráči, kteří mají rádi kombinaci. Ovšem pokud nezačneme pálit z každé pozice, nemůžeme vyhrávat. Musíme si to nastavit v hlavách a s tím jít do dalších zápasů, pouze tak můžeme uspět," dodal Hanzl.