Litvínov - Svou první vychytanou nulou v extralize ozdobil výborný výkon a výhru proti Liberci gólman Litvínova Michael Petrásek. Předvedl 34 zákroků, z nichž byla řada z kategorie velmi povedených. Za bezbrankového stavu, jež trval až do poloviny utkání, se ukázaly jako klíčové.

"Jsem určitě rád, že to přišlo. Nemohu říct, že ne. I proto, že minulou sezonu mi čisté konto asi třikrát uteklo v posledních minutách. Navíc jde o mou první nulu. Ale i kdybychom dnes vyhráli 2:1, budu rád za ty body, protože máme docela těžký los. A tohle jsou výborné tři body," pochvaloval si Petrásek v rozhovoru s novináři.

Připustil, že začátek byl hodně těžký. Díky aktivitě Bílých Tygrů se zahřál v první třetině hned 17 zásahy. "Bylo důležité, že jsme v něm neinkasovali, což nás možná i nakoplo do dalšího průběhu. A asi nás nakoply i přesilovky, začali jsme si více věřit. Myslím, že od druhé třetiny už to byl od nás soustředěný a výborný výkon," uvedl Petrásek.

Komentáře spoluhráčů se nesly v duchu narážek na příspěvek do týmové pokladny. "Klasika. Mám se prý hlavně stavit za pokladníkem, že tam budu mít nějakou pokutku. Takže asi takhle mě kluci chválili," smál se Petrásek, ale sám zatím ještě nevěděl, kolik ho čisté konto bude stát. "Jak jsem tady ještě žádnou neplatil, tak nevím. Částka zatím nezazněla."

Pětadvacetiletý gólman tak nechal zapomenout na výprask 1:5 v Plzni. "Trenér gólmanů Zdeněk Orct nám říká, abychom šli pokaždé do zápasu s tím, že není důležité, zda jste minule dostali pět gólů, nebo vychytali nulu. Prostě pořád pokorně, chytat pro svůj pocit a soustředit se na každý puk. A my se to snažíme dělat," prozradil Petrásek.

V Plzni navíc osobně předvedl přes porážku 1:5 dobrý výkon. "Spousta lidí mě chválila. Když dostanete 'bůra', je to trochu divné, z takového výsledku nemůžete mít dobrý pocit. Byl to docela paradox a trochu mě to i uklidnilo. Je pravdou, že Plzeň měla těch šancí fakt hodně. Cítím se ale dobře od začátku sezony, akorát teď Plzni jsem dostal první takovou rychtu, že mě to posadilo zpátky na zem," řekl Petrásek.

Dnes byl výkon jeho spoluhráčů zcela odlišný. Sám jim ale za výkon na západě Čech nijak nedomlouval. "Nejsem ten, kdo by lítal po kabině a po někom tam štěkal. Soustředím se na sebe, protože vím, že jednou podržím kluky já, jindy zase musí kluci podržet mě. Je to vzájemná spolupráce," zdůraznil Petrásek.

Dnešní nula ho může těšit o to více, že stejně jako v minulém ročníku zápolil i letos s neutěšeným zdravotním stavem. "Při soustředění na Kypru jsem si hned druhý den při fotbalu potrhal vazy v kotníku a měl jsem šest týdnů sádru. Takže zase další polízanice před sezonou. Ale pak jsme se do toho obuli s kondičním trenérem a už je to dobré," uzavřel Petrásek, jenž podstatnou část minulé sezony vynechal poté, co se léčil s herpetickou encefalitidou.