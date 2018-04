Praha - Zpěvačka Petra Hapková, dcera skladatele Petra Hapky a herečky Zory Ully Keslerové, vydává v těchto dnech vlastní album s písněmi svého otce. Na nahrávce s názvem Kdo jinej než já s aranžemi Libora Čapka ji doprovází skupina Penzion, se kterou již delší dobu vystupuje v komorním pořadu.

"Pražská premiéra mého zbrusu nového programu Kdo jinej než já bude 28. dubna v Malostranské besedě a nahrávku mi tam přijde pokřtít Michal Horáček," řekla ČTK Hapková.

Horáček otextoval většinu úspěšných Hapkových skladeb. Stojí za hity jako Píšu vám pane v rozpacích, Vana plná fialek nebo Denim blue. "On ve třiceti letech dokázal napsat pohled staré zhrzené ženy, a my mu to věříme. Na úspěchu otcových písní mají jeho texty obrovský podíl," konstatovala Hapková.

Za vznikem alba stojí producent Martin Hrdinka. Hapková nazpívala písně v jednoduchých aranžích s komorní sestavou klavír, kytara a violoncello. "Všichni v kapele jsme si sedli, což je malý zázrak. Nemám problém ani s violoncellistkou Márií Varholákovou, nevadí mi ani, že je hezčí než já a plní v kapele funkci sexy elementu," uvedla Hapková, která je jedním ze sedmi dědiců autorských práv hudby svého otce.

Hapková se prý bála, aby si někdo nemyslel, že se chce na slávě svého otce nějak 'svézt'. "Ale jeho věci, které zpívám už půldruhého roku na koncertech, se lidem líbí. Tak jsem souhlasila. Jeho šansony zpívá kde kdo, tak proč ne já?" sdělila.

Část písní vybrala Hapková na album sama, ostatní prošly jejím schválením. "Táta mi vždycky říkal, že šanson je uvěřitelný jenom tehdy, pokud mu věří sám interpret."

Zatím nemá ohlasy od původních interpretek Hapkových písní, mezi které patří Hena Hegerová nebo Jitka Zelenková. "Na jednu stranu se ohlasů trochu děsím, ale na druhou jsem klidná, protože jsem to udělala s láskou a úctou jak nejlépe to šlo," prohlásila.

Pětatřicetiletá Hapková se narodila a 27 let žila v Římě, kde studovala jazyky a literaturu. Zúčastnila se několika pěveckých soutěží. Začínala jako bluesová a jazzová zpěvačka, písně otce začala zpívat až po jeho smrti. "Chtěla jsem, aby ty písničky žily na koncertech dál," vysvětlila.

Hudební skladatel a zpěvák Petr Hapka zemřel 25. listopadu 2014. Autorovi mnoha hitů bylo 70 let a patřil k nejvýraznějším osobnostem domácí hudební scény. Spolu s textařem Horáčkem se podílel na desce Hany Hegerové Potměšilý host či albech s více interprety V Penziónu Svět a Citová investice. Patřil také k nejvýraznějším autorům filmové hudby.