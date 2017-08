Praha - Scenárista, filmový a divadelní režisér Petr Zelenka, který 21. srpna oslaví padesátiny, právě dokončuje televizní seriál. Připravuje film a dopisuje hru o chemikovi, přírodovědci a objeviteli řady antivirotik Antonínu Holém.

"Jde o můj první seriál, při jehož přípravě jsem byl trochu naivní. Domníval jsem se, že hru Dabing Street, kterou jsem před pěti lety nastudoval v Dejvickém divadle v Praze, rozdělím na dvanáct částí a něco drobného dopíšu. Pak se ukázalo, že dopsat musím deset dílů - původní text vydal zhruba na dva," řekl Zelenka ČTK. Hlavní roli ztvárnila jako na jevišti Klára Melíšková, k hlavním postavám přibyla takzvaná camea, neboli známé osobnosti, které se v příběhu objeví samy za sebe.

"Budou mezi nimi Viktor Preiss, Jiří Bartoška či Vilma Cibulková," podotkl filmař, který právě dokončuje střih s Vladimírem Barákem. Česká televize hodlá sérii poněkud drsnějšího charakteru uvést na obrazovky začátkem příštího roku.

V příštím roce chce Zelenka natáčet svůj další film nazvaný Modelář. Půjde o psychologicky laděný příběh dvou mladíků, kteří mají firmu používající drony k dokumentaci nejrůznějších událostí. "Jeden z nich dostane nápad, že by dronem zabil bývalého amerického ministra obrany Dicka Cheneyho, kterého označuje za Heydricha dnešní doby," uvedl Zelenka. Poprvé bude vlastně "šetřit sám na sobě", když bude i koproducentem svého autorského snímku. Měl by vzniknout ve spolupráci s partnery ve východoevropských zemích, obsazení by mělo být české.

Za nejtěžší na svých protichůdných profesích Zelenka považuje přejít z role filmaře do role dramatika či scenáristy. "Vyžaduje to velké zklidnění, ale platí to i naopak, kdy člověk musí přejít do jiného režimu a vybudit ze sebe energii pro natáčení. K tomu potřebuji vždy několikaměsíční pauzu. Je to daň za to, že chci vidět to, co jsem napsal, v podobě, jak si ji jako autor představuji," vysvětlil. Vyhne se tak určité dezinterpretaci. I proto si své divadelní texty nejprve vždy režíruje sám a naplní tak "právo první noci". Pak už bývá příjemně zvědavý, jak je ten který divadelník pojme.

"Například režisérka Alice Nellis připravuje v pražském Studiu Dva mou hru Job Interviews, která byla poprvé uvedena v roce 2014 v Českých Budějovicích. Hlavní roli ztvární Ivana Chýlková, premiéra bude na podzim," dodal Zelenka, který se na to těší. Naopak sám režíruje i hry jiných autorů; například v Národním divadle, na Palmovce i v Jihočeském divadle.

Jeho v pořadí už osmým divadelním počinem bude hra o chemikovi Antonínu Holém (1936-2012), který může za to, že se dnes může ve světě léčit HIV jednou pilulkou. "Po vynálezci měkkých kontaktních čoček Otto Wichterlem by to mohl být nejznámější český vědec - ale není. Doufám, že by hra mohla přispět k jeho popularitě," uvedl Zelenka. Premiéra bude v Dejvicích v březnu příštího roku. Složité podle Zelenky je, že v původně nedramatickém životním příběhu míchá reálné postavy s těmi vymyšlenými - a hledá drama. Jeho poradci jsou odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV.