Plzeň - Hokejisté Pardubic vyhráli v 33. kole extraligy na ledě vedoucí Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a radovali se ve vzájemném souboji po čtyřech porážkách za sebou. Dynamo na ledě favorita dvakrát vyrovnalo a v rozstřelu rozhodl kanonýr Petr Sýkora.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, po ideální přihrávce Kadlece ovšem v úvodní minutě neskóroval zblízka Denis Kindl. Za chvíli po rychlém brejku pálil nekrytý Jones z pravého kruhu těsně vedle. Hosté se snažili pozorně bránit, ale nestíhali bruslit s lépe se pohybujícím soupeřem. Po individuální akci Indráka střílel z mezikruží Denis Kindl, ale Pardubice od pohromy zachránil Kacetl.

Gólman hostů měl vzápětí i štěstí, když Kaňákův tečovaný pokus od modré čáry zastavila pravá tyč. Nápor domácích vrcholil při přesiloví hře v 17. minutě, po jejímž skončení se prosadil přesnou ranou švihem Denis Kindl. Hosté dokázali odpovědět využitou početní výhodou 59 vteřin před první sirénou, kdy kotouč přesně do levého horního rohu napálil Treille.

Prostřední část opět patřila domácím. Ve 22. minutě však Stach po dlouhém tlaku v útočné třetině neprostřelil Kacetla bekhendem. Hosté nejvíce zaměstnali gólmana Svobodu, když Petr Sýkora šikovně uvolnil Trončinského, hrajícího dnes netradičně v útoku, jenž v dobré pozici zamířil jen doprostřed. Na druhé straně po elegantní kombinaci s Indrákem neproměnil z prostoru mezi kruhy gólovou příležitost Stach.

Do vedení Západočechům pomohla až téměř dvouminutová dvojnásobná přesilovka ve 36. minutě, kdy přetíženou pardubickou trojici překonal přesnou přihrávkou Stach a Mertl bez přípravy upravil na 2:1.

Závěrečnou dvacetiminutovku zahájili hosté aktivněji a ve 45. minutě po Sýkorově vyhraném buly nenápadnou střelou srovnal Rolinek. Hráči Dynama viditelně ožili, Dušek ale po přečíslení dvou na jednoho zakončil nepřesně. Rozhodnout chtěli i domácí, ale tlačili se až příliš dopředu. V 53. minutě je za to nepotrestal Vondráček dorážející do odkryté branky.

Poté převzali iniciativu znovu Indiáni. Své šance však nevyužili ani Kracík s Kadlecem a utkání dospělo do prodloužení. Oba týmy ho odehrály opatrně a o bodu navíc pro hosty rozhodl povedeným bekhendovým blafákem v páté sérii nájezdů jediný úspěšný střelec Petr Sýkora.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Soupeř velmi dobře bránil a měl nebezpečné výpady dopředu. Dobře bránil střední pásmo. Věděli jsme to a byli jsme na to připraveni, ale na zadních mantinelech jsme prohrávali osobní souboje. První třetina ještě nebyla špatná, ale zápas se nějak vyvíjel a Pardubicím to vyhovovalo. Nám nešly dnes ani vhazování a byli jsme bez puku. Snaha tam za naší strany byla, ale neuspěli jsme v osobních soubojích. V tom se musíme jednoznačně zlepšit a připravit se na ty mančafty, že to na nás takhle budou hrát. Nechci náš výkon úplně hanět, nájezdy jsou loterie a je to i o štěstí. Nemyslím si, že by nám neseděly. Důležitější jsou ty osobní souboje, v tom musíme zabrat. Čím blíž bude play off, tak tím víc budou rozhodovat."

Pavel Marek (Pardubice): "Chci poděkovat celému našemu mužstvu za dnešní výkon. Přijeli jsme sem s pokorou. Nechtěli jsme být zatažení, ale aktivní a získat tady nějaké body. V celém zápasu jsme dotahovali dvakrát plzeňské vedení. Trochu nás nalomila přesilovka pět na tři. Kluci to ale dnes poctivě odpracovali a v nájezdech je to loterie a štěstí se přiklonilo k nám i díky poctivému výkonu od všech hráčů."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. D. Kindl (D. Sklenička), 36. Mertl (Stach, Gulaš) - 20. S. Treille (Cardwell, Hrabal), 45. Rolinek (P. Sýkora), rozhodující sam. nájezd P. Sýkora. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Kika - Pešek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 7227.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Kaňák - Gulaš, Mertl, Kratěna - D. Kindl, Indrák, Stach - Eret, Kracík, Schleiss - P. Straka, Preisinger, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Pardubice: Kacetl - Hrabal, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka - P. Sýkora, Poulíček, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - Trončinský, Bojko, M. Beran - Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.