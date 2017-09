Plzeň - Plzeňský hokejový útočník Petr Straka ozdobil návrat do mateřského klubu dvěma góly a přispěl k vysoké výhře 5:1 nad Litvínovem. Pětadvacetiletý hráč se po osmiletém působení v zámoří vrátil v létě domů a zažil povedenou extraligovou premiéru. Utkání proti Vervě ale vyšlo celému týmu Západočechů.

"Celkově je to pro všechny úleva, že jsme dali pět gólů. V přípravě jsme tutové šance nevyužívali. Jsme rádi, že to tam dnes padalo, a musíme na to hlavně navázat i v dalších zápasech," řekl Straka, jenž první branku v tuzemské nejvyšší soutěži vstřelil v 35. minutě.

"Jsem moc rád, že to mám rychle za sebou. Kdyby to čekání trvalo už delší dobu, tak mi bylo jasné, že to budu ze všech stran pořád poslouchat," oddechl si dvojnásobný český reprezentant, který debutoval v srpnu v duelech se Slovenskem.

Druhý plzeňský gól se nakonec ukázal jako vítězný, přestože úvod utkání patřil Severočechům. "Byli jsme trochu pomalejší a nedůrazní, než bychom měli být, a hodně nás tam podržel Míra (brankář Svoboda). Dal nám tím šanci se dostat potom do trháku a to bylo klíčové pro celý zápas," prohlásil Straka, který po dalším gólu z 51. minuty nebyl daleko od hattricku.

"Byla tam na něj určitě šance. Měl jsem tam dvě střely, ale ani jedna mi dobře nesedla. Ale jsem spokojený i se dvěma góly. Guly (Milan Gulaš) mě tam hecoval, že to mám dotáhnout, ale třeba se to ještě někdy povede," řekl hráč se třemi starty v NHL v dresu Philadelphie, který ale většinu zámořské kariery strávil na farmách.

Nyní po návratu na západ Čech naskakuje v první formaci po boku Tomáše Mertla a Gulaše. "Dneska nám spolupráce vyšla. Ještě se ale sehráváme. Na tréninku to ještě nebylo úplně ideální. Občas jsme se na sebe i s Gulym a Mertlíkem (Mertlem) dívali, co to děláme. Teď už ale ve hře máme víc emocí a nasazení. Doufám, že v tom budeme pokračovat," uvedl Straka, jenž si soutěžní utkání v domácím prostředí zahrál poprvé od juniorských let.

"Přišlo se podívat dost lidí z rodiny, no prostě Hujerovi. Nedokážu to ani spočítat. Bylo jich opravdu hodně. V Plzni jsem celý život a bylo tu i spoustu mých kamarádů," poděkoval za podporu.

Celkově do hlediště dorazilo přes 7000 diváků. "Jejich počet se vždycky odvíjí od výsledků. Věřím, že když se nám bude dařit a budeme hrát hokej jako dneska, tak si lidé tu cestu sem najdou," doufá útočník, ostřílený z osmi sezon za Atlantikem.