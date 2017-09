Praha - Hrad Karlštejn a golfové hřiště v podhradí je dějištěm komedie Petra Kolečka Dvě noci na Karlštejně, kterou napsal pro pražské Divadlo Kalich. V režii Davida Drábka se v ní při premiéře ve středu objeví Václav Kopta, Lucie Benešová, Igor Chmela a Jana Bernášková.

Podle Kolečka jeho hra vyloženě o golfu není. Za hrdiny příběhu zvolil nejlepší českou manželku, která ve všech manželstvích s boháči všude na světě "vždycky dokázala sehnat český knedlík", velkopaštikáře Borise, který si myslí, že má úroveň a není jen zbohatlík, svědka na jejich svatbě, kterým je kosmonaut těsně po návratu z mise na Marsu, nebo dceru stavitele golfových hřišť. Všichni ovšem mají svůj handicap...

Drábkovi je Kolečkův humor blízký. V Kalichu už nastudoval jeho komedii s názvem Žena za pultem 2: Pult osobnosti s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem, která zatím měla od září 2014 na 150 repríz. "Jako autor vždycky hry, které režíruji, upravuji a předělávám. Dost tím ty živé i mrtvé autory týrám. Tady v podstatě nebyla potřeba to dělat," řekl ČTK.

V příběhu se podle Drábka scházejí noví mocní, chlapci, co spolu mluví. "Mají pocit, jak se ostatně praví i v textu, že když se chlapi na golfu dohodnou, že se Země přestane točit, tak se přestane točit. Hra ukazuje, co s lidmi dělá majetek," uvedl Drábek. Podle něj existují dva extrémy - první, když je peněz velice málo, a druhý, když je jich strašně moc.

"Obojí mrzačí tu osobu, uvádí ji do umělého světa. V tu chvíli se k ní totiž už nikdo nechová normálně. Málokdo si uvědomí, že se nemusí vykoupit ze samoty, do které se vinou toho dostane. Tak člověk ztratí kontakt se životem i se vztahy, v případě bohatství se dostane do zlaté klece," vysvětlil.

Václav Kopta o reálných předobrazech svých postav nepřemýšlí, pojmenování některých společenských jevů s určitou nadsázkou považuje za důležité. "Lidí, jako je moje postava Borise, znám dost, jsou všude kolem nás a už jsme si na ně zvykli. Myslí si, že s bohatstvím si můžou koupit cokoli: od společenského postavení až po kdovíjaká privilegia. Takže jsem se měl při výrobě Borise o co opřít," charakterizoval to herec.