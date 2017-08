Račice (Litoměřicko) - Na pětistovce kanoista Martin Fuksa dosahuje největších úspěchů, právě na této trati získal před dvěma lety titul mistra světa. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant považuje tuto neolympijskou disciplínu za svou nejoblíbenější trať. Svou převahu potvrdil i v dnešní rozjížďce na světovém šampionátu v Račicích, kde si s přehledem pohlídal první místo, znamenající přímý postup do finále.

V červenci v Plovdivu získal Fuksa na pětistovce pátý evropský titul za sebou. "Už od juniorů mi ta trať hrozně sedí a hrozně mě baví. A vždycky, když na ni jdu, tak já skoro nejsem vystresovaný, protože vím, že na ni mám natrénováno, umím ji jet a tak. Takže se v ní cítím v uvozovkách jako doma," pochvaloval si Fuksa, který jenom litoval, že tato disciplína není v olympijském programu.

Na výhru v rozjížďce a přímý postup si věřil. "Podle toho obsazení jsem doufal, že by to mělo vyjít. Samozřejmě kluci ze začátku hodně rychle vypálili, což mě maličko rozhodí. Ale pak vím, že si docela šetřím síly na tu druhou polovinu. Tam jsem jenom zrychlil a hnedka jsem jim ujel, takže pak jsem věděl, že zvítězím, a šetřil jsem co nejvíc sil," popsal průběh závodu. Kontroloval si i finiš některých rivalů. "Já jsem věděl, že to je v pohodě," dodal.

Představoval by si jen větší povzbuzování od diváků. "Je to slabý, pořád je to slabý. Čekal jsem větší bordel a doufám, že zítra a pozítří to bude," řekl. Vyzval fanoušky, aby se o víkendu snažili.

V sobotu bude jejich podporu potřebovat ve finále kilometru, kde se utká hlavně s Němcem Sebastianem Brendelem a Brazilcem Isaquiasem Queirozem. Soupeře ale nesleduje. "Snažím se soustředit sám na sebe. Fakt na nikoho jsem se nekoukal," řekl.

Ani speciální taktiku na kilometr s rodinným týmem ještě nevymýšlel. "Teďka jsem se soustředil na dnešek, na dnešní rozjížďku," řekl. Možná na nějakou diskuzi dojde večer při masáži, ale Fuksa to nepovažuje za zásadní. "Já myslím, že není vůbec co řešit. Prostě já to ucítím v tom závodě, jak to půjde. Ten kilometr fakt jedu prostě naplno a ono těžko nějak megataktizovat. Takže já se budu snažit co nejvíc a uvidíme," dodal.