Tupiza (Bolívie) - Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček odstoupil z Rallye Dakar po nehodě v závěru čtvrté etapy, při níž si vykloubil rameno a poranil nohu. Šestého muže průběžného pořadí dopravil do nemocnice vrtulník.

"Josef měl před koncem dnešní etapy vážnou nehodu. Nejvíc to naštěstí odnesla jen čtyřkolka. Pepa má vykloubené rameno a zraněnou nohu. Byl ale při vědomí, ihned si zavolal vrtulník a již se zotavuje v nemocnici. Pepo, uzdrav se co nejdříve, stejně jsi král!" uvedl na svém webu tým Barth Racing. Před odjezdem do Jižní Ameriky devětapadesátiletý Macháček tvrdil, že Dakar jede naposledy.

Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý nabral v etapě více než hodinovou ztrátu, přišel o druhé místo v průběžném pořadí a klesl až na 13. pozici. Nejvýše z Čechů je nyní jedenáctý Aleš Loprais se ztrátou necelých 37 minut na vedoucího Rusa Dmitrije Sotnikova.

Francouz Sébastien Loeb ztratil ve čtvrté etapě kvůli potížím s motorem více než 22 minut a přišel o vedení v kategorii automobilů. Dlouholetého vládce světového šampionátu v rallye vystřídal v čele průběžného pořadí krajan Cyril Despres, který v minulosti na Dakaru pětkrát vyhrál soutěž motocyklistů.

Martin Prokop dorazil do cíle s více než hodinovou ztrátou, přesto se posunul na 15. místo. "Bohužel nás dnes potrápil hydraulický hever - na startu nám sám od sebe vylezl, což jsme ještě opravili, ale pak jsme se na chvíli zasekli na velkém drnu a potřebovali se zvednout. Nicméně hevery nefungovaly, takže jsme tam nechali snad týden. Pak jsme si vyžrali jízdu v prachu za auty, co nás mezitím předjely," napsal Prokop na facebooku.

Despres vede o čtyři minuty před další legendou slavného závodu, dvanáctinásobným vítězem Stéphanem Peterhanselem. Loeb ztrácí necelých sedm minut a je čtvrtý za Mikkem Hirvonenem z Finska.

Už po třetí etapě Dakaru odstoupil dvojnásobný vítěz Násir Attíja. Jeden z hlavních favoritů kategorie automobilů utrhl během středečního úseku přes argentinské hory kolo a do dnešního startu nestihl poškození vozu opravit. Na své triumfy z let 2015 a 2011 tak zkušený katarský jezdec nenaváže.

"Je po všem. Špatný den," řekl pro web Dakaru šestačtyřicetiletý jezdec a litoval své chyby. S vozem Toyota Hilux vletěl do díry na metě 414 kilometrů a v cíli se propadl na 25. místo. Po první čtvrtině slavné rallye ztrácel na vedoucího Francouze Sébastiena Loeba už přes dvě hodiny. První etapu letošního Dakaru přitom Attíja vyhrál a ve druhé obsadil druhé místo.

Čtvrtá etapa zavedla dakarský peloton na území Bolívie. Mezi motocyklisty si s ní nejrychleji poradil Rakušan Matthias Walkner, celkově však dál vede Španěl Joan Barreda a má už více než osmnáctiminutový náskok. Ondřej Klymčiw zvládl 416 měřených kilometrů na 21. místě a celkově se posunul na sedmnácté.

Kvůli pádu a zranění musel odstoupit také loňský vítěz soutěže motocyklů Toby Price z Austrálie. Ten ovládl druhou etapu a i dnes mířil za prvenstvím, ale krátce před cílem měřeného úseku měl nehodu a zlomil si stehenní kost.

4. etapa: San Salvador de Jujuy - Tupiza (521 km/měřených 416 km):

Automobily: 1. Despres, Castera (Fr./Peugeot) 4:22:55, 2. Hirvonen, Perin (Fin., Fr./Mini) -10:51, 3. Roma, Haro (Šp./Toyota) -12:51, ...14. Prokop, Minorová (ČR, Rak./Ford) -1:03:12.

Průběžné pořadí: 1. Despres 11:33:16, 2. Peterhansel (Fr./Peugeot) -4:08, 3. Hirvonen -5:04, ...13. Prokop -2:21:41.

Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 4:57:22, 2. Barreda (Šp./Honda) -2:02, 3. Metge (Fr./Honda) -3:18, ...21. Klymčiw (ČR/Husqvarna) -33:52, 28. Engel -48:22, 51. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:18:36, 83. Vlček (ČR/Husqvarna) -2:09:07.

Průběžné pořadí: 1. Barreda 12:35:43, 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -18:19, 3. Walkner -20:26, ...16. Klymčiw -1:23:03, 30. Engel -2:12:00, 50. Pabiška -3:21:35, 82. Vlček -5:06:06.

Kamiony: 1. De Rooy (Niz./Iveco) 4:55:55, 2. Mardějev -30, 3. Šibalov (oba Rus./Kamaz) -3:07, ...9. Loprais -25:08, 17. Kolomý (oba ČR/Tatra) -1:21:53.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 11:12:40, 2. Villagra (Arg./Iveco) -1:55, 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) -4:40, ...11. Loprais -36:51, 13. Kolomý -1:05:31.

Čtyřkolky: 1. Nosiglia (Bol./Honda) 6:06:22, 2. Karjakin (Rus./Yamaha) -11:28, 3. Domaszewski (Arg./Honda) -19:12, ...13. Kubiena (ČR/Ibos) -1:15:20, 18. Tůma (ČR/Yamaha) -1:33:48.

Průběžné pořadí: 1. Karjakin 16:18:42, 2. Casale (Chile/Yamaha) -28, 3. Vitse (Fr./Yamaha) -3:00, ...12. Kubiena -1:13:25, 19. Tůma -2:45:08.