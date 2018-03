Lidé protestovali a podepisovali petici 5. března 2018 večer na Masarykově náměstí v centru Hradce Králové proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela sněmovní komise zvolen na třetí pokus minulý pátek 2. března a volba vzbudila kvůli jeho minulosti i jeho současného postoje k ní kontroverze. Proti jeho zvolení protestovali lidé i v dalších městech České republiky.

Lidé protestovali a podepisovali petici 5. března 2018 večer na Masarykově náměstí v centru Hradce Králové proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela sněmovní komise zvolen na třetí pokus minulý pátek 2. března a volba vzbudila kvůli jeho minulosti i jeho současného postoje k ní kontroverze. Proti jeho zvolení protestovali lidé i v dalších městech České republiky. ČTK/Taneček David

Praha - Petici proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) podepsalo skoro 40.000 lidí. ČTK to dnes za organizátory pondělní demonstrace na pražském Václavském náměstí oznámila Lucie Kohoutová. Občané svými podpisy i účastí na protestních shromážděních po celé republice podle ní dali najevo, že si nenechají od některých politiků líbit pohrdání demokratickými hodnotami a bojem za svobodu v roce 1989. Bude-li to nutné, jsou občané i pořadatelé protestů připraveni vyjádřit svůj nesouhlas znovu.

I když Ondráček v úterý na funkci sám rezignoval, aktivisté den poté předali petiční archy s podpisy do Poslanecké sněmovny, aby vlnu protestů symbolicky uzavřeli. "Ohlasy, které jsme po pondělních demonstracích dostali od účastníků i organizátorů demonstrací, navíc jasně svědčí o tom, že jsou občané připraveni tento nesouhlas vyjádřit znovu, pokud to bude nutné. Stejně jako my organizátoři," doplnil další člen organizačního týmu Vojtěch Otevřel.

Zhruba polovina sesbíraných podpisů pochází z demonstrace na Václavském náměstí, kde se sešlo podle analýzy dat operátora T-Mobile kolem 25.000 lidí, ostatní jsou z protestů v 16 dalších městech i od občanů, kteří je jednotlivě posílali. Ohlas protestů napříč republikou podle Otevřela svědčí o tom, že dělení země na Prahu a zbytek je pouhá manipulace ze strany některých politiků. "Máme obrovskou radost jak ze síly, kterou tím česká občanská společnost prokázala, tak z civilního průběhu protestů. V obojím spatřujeme jak naději do budoucna, tak intenzivní signál směrem k politické reprezentaci, že česká veřejnost si ve svém čele nepřeje nejen komunisty, ale ani představitele dalších extrémních názorových proudů," dodal Otevřel.

Na facebooku už jiní lidé svolali v Praze další protest na pondělí 12. března. Tentokrát se lidé sejdou u sochy svatého Václava, odkud se mají v průvodu vydat k sídlu KSČM v nedaleké ulici Politických vězňů.

Ondráček, který se před listopadem 1989 jako příslušník tehdejšího Sboru národní bezpečnosti podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu, byl do čela komise zvolen Sněmovnou na třetí pokus minulý pátek. Volba vzbudila mezi politiky i veřejností kontroverze jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje.

V úterý se funkce předsedy komise vzdal, a předešel tak hlasování o svém odvolání, které chtěla prosadit většina sněmovních stran. Řekl, že neodstupuje kvůli "pár křiklounům" v ulicích, ale kvůli obavám o bezpečnost své rodiny. Své kritiky ze středopravicových stran nazval demokratickou žumpou.